Suunto 9 Peak Full Titanium Black: ufficiale lo sportwatch in "abito da gala"

Dopo il lancio del modello 9 Peak lo scorso anno, il brand finlandese Suunto ha ufficializzato una variante dello stesso, il Suunto Peak Full Titanium Black, caratterizzato da una maggiore eleganza, cura nei materiali, all’insegna anche di una notevole attenzione all’ambiente, posto che il wearable è stato realizzato in Finlandia con il 100% di energia carbon neutral e rinnovabile.

Il Suunto 9 Peak Full Titanium Black prevede una lunetta in titanio di grado 5 e una cassa, da 84 grammi di peso, dallo spessore di 10.6 mm, dal diametro di 43 mm, impermeabile sino a 100 metri di profondità, realizzata in poliammide appositamente rinforzato in fibra di vetro. Il cinturino, da 22 mm, è sempre in titanio, ma rivestito in carbonio diamantato (DLC), alternativo al cinturino in silicone, presente in confezione, che si può usare magari quando si fa sport.

Sul piano delle funzioni, il Suunto 9 Peak Full Titanium Black gestisce la navigazione GPS (Glonass, Beidou, QZSS, Galileo), quella turn-by-turn, la musica, riceve le allerte meteo, permette di accedere al coaching e annovera diverse funzioni a beneficio della salute, come il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il calcolo del tempo di recupero e del livello di stress.

Secondo l’azienda, il Suunto 9 Peak Full Titanium Black è in grado di interagire con oltre 200 applicazioni di allenamento di terze parti, anche se ovviamente dà il meglio di sé con l’app Suunto. In questo caso, è possibile allenarsi nelle zone poco conosciute vedendo i punti di partenza conosciuti e le mappe di calore, per essere certi di imbattersi in zona in altri alteti. Non manca la funzione per creare percorsi da smartphone, per poi inviarli all’orologio: in particolare, si può creare percorsi manualmente, toccando punto per punto o in modalità Disegno Libero, o in automatico, limitandosi a stabilire il punto di partenza e di arrivo, e l’attività da intraprendere sì che sia il sistema a scegliere poi il fondo più adatto (sentieri, tutti i tipi di strade, tracce, asfalto, etc).

Ancora in ambito fitness, il Suunto 9 Peack Full Titanium Black, grazie alla corposa sensoristica di bordo, comprensiva anche di bussola e altimetro barometrico, consente di attenzionare oltre 80 attività sportive (con anche specifici parametri su alcuni, come velocità e distanza).

Sul piano dell’autonomia, caricabile del tutto in appena un’ora, il Suunto 9 Peak Full Titanium Black limita l’autonomia a 25 ore nel caso di necessiti della massima precisione nel tracking cardiaco o nella localizzazione GPS, con la modalità Tour (campionameneto più dilazionato) che invece estende l’operatività sino a 7 giorni. Attualmente, il nuovo wearable può essere comprato presso i rivenditori autorizzati, o nello store ufficiale del brand, al prezzo di 979 euro.