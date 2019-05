Suunto 5: ufficiale il nuovo smartwatch per sportivi, con maxi autonomia e coach smart

Nonostante alcuni aggiornamenti avvenuti a Settembre, è da circa un annetto o poco più che la finlandese Suunto Oy, specialista in orologi, non varava uno smartwatch totalmente nuovo. Per tale motivo, in vista dell’inizio della bella stagione, a partire dal 4 Giugno, arriverà in commercio il nuovo wearable da polso Suunto 5, più accessibile (visto il listino di 329 euro) e con un’autonomia impressionante.

Realizzato con un acciaio inossidabile, il telaio (46 mm di diametro per 14.6 mm di spessore, nelle colorazioni antitetiche All Black, Burgundy Copper, Graphite Copper, White) del Suunto 5 uscito dai laboratori di Vantaa resiste anche ad immersioni sino a 50 metri di profondità, ed ingloba un GPS integrato, per fare a meno dello smartphone dal quale, comunque, si ricevono – via Bluetooth – le notifiche.

Funzionalmente, accertate le compatibilità dello stesso con applicazioni sportive di terze parti note ed apprezzate come Relive, Strava,, e TrainingPeaks, il nuovo arrivato gestisce 80 differenti modalità di allenamento e, come un coach, grazie allo smart training, adatta la difficoltà degli esercizi – volti ad ottenere gli obiettivi prefissati – allo stato di forma dell’utente, ravvisato in base al consumo massimo di ossigeno per minuto (VO2max), suggerendo – tenuto conto del sonno sostenuto e del livello di stress riscontrato – opportune fasi di recupero prima del prossimo esercizio.

Per stimolare lo sportivo a fare meglio, il Suunto 5 interviene sul fattore motivazionale, attraverso l’arma della socializzazione: nello specifico, permette di scoprire i percorsi più battuti in base alle mappe di calore degli stessi e, in tal modo, è possibile allenarsi con altri e confrontare le prestazioni.

L’autonomia del Suunto 5 arriva a 40 ore di monitoraggio continuo, ma (senza rinunciare a notifiche e cardiofrequenzimetro) con un uso più soft si raggiunge tranquillamente la settimana d’uso, o i 14 giorni, nell’eventualità che lo si usi come un orologio tradizionale, senza alcuna feature smart. In più, riconoscendo i modelli di allenamento tipici del suo “padrone umano”, il Suunto 5 è in grado di suggerire il momento più opportuno per essere messo in ricarica per farsi trovare pronto per il prossimo allenamento.