Supermoon: ufficiali gli auricolari ultra-premium di Campfire Audio

Campfire Audio, noto brand statunitense versato in prodotti audio premium, reduce dalla collaborazione con Astell&Kern, ha annunciato un nuovo modello di auricolari cablati, rappresentato dai nuovi Campfire Supermoon, evoluzione del precedente modello Holocene.

Gli auricolari Campfire Supermoon sono caratterizzati dal design, in attesa di brevetto, Solid Body, ottenuto con la stampa 3D (sulla base delle impronte dell’orecchio fornite dall’utente) di un unico blocco (e poche parti mobili) poi sottoposto alla lavorazione manuale, presso lo stabilimento dell’azienda, a Portland (Oregon), da artigiani che si sono occupati sia dell’elegante frontalino in acciaio inossidabile, che del corpo liscio e lucidato a mano, nelle versioni Artist (il corpo si estende nel condotto uditivo per una miglior tenuta, assicurando un equilibrio tra isolamento passivo e sicurezza) e Audiophile (con una profondità ridotta, per una maggior comodità negli usi quotidiani).

Ideali per audiofili, musicisti, e ingegneri del suono, gli auricolari in questione sono consigliati per diversi generi musicali, tra cui folk, rock, jazz, blues, classica. reggae, synthwave, rnb, alternative, techno.

Il merito di un tale risultato spetta ai driver magnetici planari personalizzati da 14 mm (5 Hz a 20 kHz di risposta in frequenza, 94dB a 54,0 mVrms di pressione sonora, 15,5 Ohm a 1 kHz di impedenza), abbinati a diaframmi sottili (appena 2 micron) e monoliticamente piatti (col beneficio di minori distorsioni non lineari), con camere acustiche interne ottimizzate (anche nella disposizione), sì da ottenere alti “radiosi“, medie frequenze sostanziose e bassi “vellulati“, in un palcoscenico musicale che è chiaro, dettagliato e, nel contempo, equilibrato.

Il collegamento con la sorgente avviene grazie a connettori MMCX in berillio e rame, sovrastampati, a basso profilo o più lunghi, con cavi disponibili in varie terminazioni (es. Pentaconn da 4.4 mm, TRRS da 2.5 mm, Stereo da 3.5 mm). Attualmente, il prezzo degli auricolari Campfire Supermoon è, sia sullo store ufficiale che su Audio46, di ben 1.500 dollari.