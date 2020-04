Stinger Core e Core Wireless: da HyperX le nuove cuffie low cost per il gaming

Proseguendo sul filone delle Cloud Flight S presentate lo scorso Gennaio, HyperX, brand di accessori hi-tech della californiana Kingston, ha ufficializzato, nell’ambito della gamma Stinger, un nuovo paio di cuffie accessibili destinate ai gamers, sia cablate che non, formate rispettivamente dalle Core e Core Wireless .

Comode da indossarsi, grazie alle regolazioni possibili con i cursori d’acciaio e in virtù del peso, pari a 240 grammi, le cuffie Core e Core Wireless attenzionano la qualità del sound grazie all’integrazione di driver da 40 mm (con impedenza a 16 Ohm e range di frequenze supportate da 20Hz a 20kHz) e, in più, beneficiano di una specifica che, in passato, spettava solo ai modelli premium del produttore, ovvero il surround virtuale 7.1, qui supportato e implementabile dopo aver scaricato gratuitamente il tool proprietario Ngenuity.

Versatili nell’uso, grazie ai comandi per il volume collocati a portata di mano sui padiglioni, e con un microfono (-40dBV di sensibilità, 50Hz-18kHz di risposta in frequenza) che può essere silenziato semplicemente ruotandolo verso l’alto (“flip-to-mute”), le cuffie Core di HyperX divergono nel modo di rapportarsi alla fonte audio.

Il modello cablato lo fa mediante un cavo da 2.5 metri terminante col canonico jackino da 3.5 mm, mentre il modello wireless opta per un dongle USB da 2.4 GHz, capace di supportare il collegamento anche a 20 metri di distanza (in questo caso, il fattore autonomia risulta determinante, con una singola carica che mette a disposizione anche 17 ore di funzionamento).

Disponibili anche in specifiche customizzazioni cromatiche dedicate alle note consolle PlayStation e Xbox, le cuffie Core e Core Wireless di HyperX sono acquistabili rispettivamente per pressappoco 55 e 70 euro (59.99 e 79.99 dollari) presso alcuni rivenditori autorizzati, listati nello store ufficiale del brand, in attesa del probabile arrivo anche su Amazon Italia, dove intanto risultano disponibili diversi precedenti modelli.