Steel HR Sapphire Signature: da Withings i nuovi orologi ibridi, ora con vetro zaffiro

Withings, brand francese da poco ritornato sotto il controllo della proprietà originaria, dopo l’esperienza non proficua sotto l’egida di Nokia, ha annunciato l’aggiornamento della sua gamma di smartwatch Steel HR con i nuovi modelli Steel HR Sapphire Signature che, per fascia di prezzo, si collocano tra gli Apple Watch 4 ed i wearable più economici.

I Withings Steel HR Sapphire Signature presentano un vetro zaffiro a protezione del quadrante circolare, con cinturini in pelle e case in acciaio inossidabile impermeabili sino a 50 metri di profondità.

Essendo degli orologi ibridi, vantano le classiche lancette analogiche fisiche e, alle ore 12, un mini display, in forma di oblò, nel quale visualizzare i dati salutistici raccolti dai vari sensori, tra cui quelli sul sonno (durata, intensità, interruzioni, etc), quelli per le attività sportive (passi fatti, distanze coperte, anche grazie al GPS dello smartphone, calorie bruciate), nuoto compreso, senza dimenticare il riscontro del battito cardiaco (ottenuto grazie al cardiofrequenzimetro ottico presente sul dorso a contatto col polso).

I dati menzionati, inviati allo smartphone Android/iOS via Bluetooth a basso impatto energetico, vengono esaminati dall’app Health Mate che mostra anche dei bilanci totali (es. recap per distanza e durata), e delle analisi statistiche. La batteria, capiente, con una sola ricarica assicura quasi un mese di uso normale (25 giorni), ovvero da semplice orologio mentre, facendo ricorso alle funzionalità smart (es. le notifiche) e da allenamento, l’autonomia scende a 5 giorni.

Secondo quanto emerso, i Withings Steel HR Sapphire Signature saranno in vendita sul sito ufficiale del gruppo, al prezzo di 299.95 euro, con spedizioni previste tra 4 o 5 giorni per la versione da 40 mm redatta nella tonalità Black & Slate Grey e quella da 36 mm nella colorazione Blue & Silver, mentre risulta già disponibile all’acquisto la variante da 36 mm allestita nella palette White & Rose Gold.