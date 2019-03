SportCam Xpro 530: l’action camera con streaming Wi-Fi per riprese grandangolari in 4K

L’italiana Mediacom, con straordinario tempismo visto l’inizio della bella stagione, ha comunicato la commercializzazione della sua nuova action camera SportCam Xpro 530 Wi-Fi (codice di prodotto M-SCXP530), munita di vari accessori e capace di riprese ad altissima risoluzione.

Come ogni action camera che si rispetti, la SportCam Xpro 530 Wi-Fi può essere montata un po’ ovunque, grazie ai supporti per auto, bici, moto, e droni: addirittura, inserita in una custodia impermeabile, può essere sfruttata in immersioni sino a 45 metri, per riprendere il fondale marino.

Leggera e compatta, la SportCam Xpro 530 Wi-Fi riprende in varie risoluzioni, dal semplice HD (a 240 fps) al 4K (a 30 fps), passando per il 2.7K (ovvero 2704 x 1520 pixel, a 60 fps), potendo coprire ogni panorama o gruppo di persone, grazie al grandangolo (170°), ed arricchire quanto ripreso con un audio all’altezza in virtù del microfono esterno.

Per rivedere quanto scattato o girato (anche da remoto, grazie al telecomando a bracciale), sulla stessa è disponibile un touchscreen HD da 2 pollici ma, grazie al Wi-Fi, utilizzato anche per le dirette streaming, è possibile sfruttare anche l’app mobile per smartphone/tablet Android o iOS, magari per eseguire un po’ di editing e postproduzione (così come per selezionare le realizzazioni migliori, e cancellare le altre).

I dati, stoccati in veloci (classe 10) microSD con capienza massima a 128 GB, possono essere trasferiti al computer via microUSB Type-C, sfruttabile anche per ricarica della batteria (rimovibile) da 1.370 mAh (idonea ad offrire 70 minuti d’autonomia), o ad una TV (es. per rivedere le foto assieme agli amici o ai propri cari), grazie alla porta video.

Già elencata in diversi store online, tra cui anche quello ufficiale Mediacom, ove risulta prezzata a 169.99 euro, la SportCam Xpro 530 Wi-Fi sarà effettivamente disponibile a partire dalla fine del mese corrente.