Spectre x360 13 2019: il nuovo ultrabook HP è più potente, ma anche più compatto

Ultimamente, un po’ tutte le maggiori hardware house hanno aggiornato i rispettivi portatili di punta, serie per serie, in seguito alla presentazione, la scorsa estate, dei nuovi processori Intel Ice Lake di 10° generazione: HP, però, non si è limitata a un refresh computazionale, mettendo in campo, per il suo ultrabook convertibile Spectre x360 13 2019 anche un’avanzata riprogettazione generale.

Il design del nuovo convertibile (capace di assumere come di consueto 4 posizioni d’uso differenti, e di supportare pennini capacitivi Microsoft Ink Certified) non muta sostanzialmente rispetto all’edizione 2018, dalla quale riprende gli stilemi estetici, differenziandosi però per piccoli ma importanti dettagli.

La scocca è stata messa a dieta, e compattata del 13%, mentre le cornici attorno al display risultano ridotte del 60% consentendo al Spectre x360 13 2019 di andare oltre lo screen-to-body del 78% ottenuto in precedenza, per toccare il nuovo valore del 90%.

Ciò si è tradotto in un’area visuale maggiore per il display da 13.3 pollici che, oltre al WLED FullHD prevede anche l’opzione per un 4K AMOLED rivestito dalla protezione Gorilla Glass, ma anche nella necessità di ovviare al minor spazio disponibile all’interno – per la dissipazione termica – con più grandi bocchettoni d’aerazione e più heatpipe (3 vs 1 di prima). Anche la webcam con emettitore IR per supportare l’autenticazione Hello risulta essere stata rimpicciolita da 6 a 2.2 mm complessivi, senza perdere di funzionalità.

Sotto la scocca, quel che non si vede è il ricorso a potenti processori Intel quadcore, dagli i5-1035G1 agli i7-1065G7, ed a RAM di tipo LPDDR4, da 8 a 16 GB massimi: lo storage, sempre SSD, può prevedere una basilare pezzatura monoblocco da 256 GB, o ben 1 TB ulteriormente beneficiati da 32 GB di cache memory Intel Optane.

Completano il novero delle migliorie tecniche contemplate nell’edizione 2019 dello Spectre x360 da 13 pollici un’autonomia da 22 ore circa, col 50% d’energia ripristinabile in mezzora via HP Fast Charge, e le antenne 4×4 a beneficio del 4G Gigabit, e del Wi-Fi ax (6).

Attualmente, dello Spectre x360 13 2019 sono disponibili solo i prezzi e le configurazioni basico-intermedie, tramite il sito HP.com, con un listino che parte da 1.099.99 dollari ma, ad Ottobre, mediante BestBuy, arriveranno sul mercato anche le opzioni di maggior prestanza (e con 4K AMOLED) a prezzi ancora da definire.