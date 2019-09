Speaker Bluetooth: da IFA 2019 le proposte premium di Fresh ‘n Rebel, JBL e Bowers & Wilkins

Tra i tanti dispositivi dedicati all’ascolto musicale, nell’ancora recente e appena conclusasi IFA 2019, non hanno mancato di brillare gli speaker Bluetooth che, certo molto diffusi nel periodo estivo, non mancheranno di deliziare le orecchie degli utenti anche nelle lunghe e ombrose giornate autunnali ed invernali.

Il brand olandese Fresh ‘n Rebel, già noto per alcune cuffie ed auricolari presentati a IFA 2019, ha di recente ufficializzato (a 79.99 euro) anche lo speaker “Rockbox Bold X”: concepito come una pochette in varie colorazioni, con gancio per poterlo appenare allo zaino, alla cintura, alla bici, eroga un buon sound e, via microfono, si presta anche a fare da vivavoce durante le telefonate. Accreditato di 8 ore di autonomia, può essere pulito con facilità, anche sotto l’acqua corrente (IPX7), o abbinato ad un gemello in ottica stereo sound.

Non si è fatta attendere la replica del colosso americano Harman International Industries che, nello specifico, sempre approfittando della fiera berlinese, ha utilizzato il brand JBL per presentare vari prodotti, tra cui i colorati speaker JBL Link Music (con audio a 360°, grazie ai trasduttori con emissione multidirezionale) – da 149 euro – e Link Portable (autonomo per 8 ore con carica via basetta ad hoc) – da 99 euro – controllabili grazie ai comandi vocali impartiti ad Assistant (anche nel chiedere il meteo o le ultime notizie), capaci di ottenere la musica via Chromecast o via streaming Wi-Fi.

L’elemento clou del nuovo assortimento JBL caldeggiato da Harman è stato, tuttavia, rappresentato dalla nuova emanazione dello speaker Pulse 4 (249 euro), capace di erogare un sound avvolgente, ottimizzato dal tool “Signature Sound”, pienamente adatto a feste all’aperto (impermeabilità IPX7) grazie alla capacità, previo ricorso alla funzione PartyBoost, di operare in simbiosi con oltre 100 colleghi compatibili. Autonomo per un massimo di 12 ore, il Pulse 4 di JBL sfoggia delle luci a LED, per coinvolgere di più in quello che si ascolta, con i colori che possono essere personalizzati ricorrendo all’app Jbl Connect (ed alla fotocamera dello smartphone, carpendo tonalità di particolari oggetti).

La britannica Bowers & Wilkins, infine, ha presentato, in quel di Berlino, il proprio asso nella manica rappresentato dal Formation Flex (da fine mese, a 399 sterline), uno speaker conico contraddistinto da una texture che emerge dall’avvolgimento in tessuto e da finiture dorate alla base con, all’interno, amplificato 2x50W, un suono Hi-Fi garantito da un conico woofer in fibra vitrea e da un tweeter di qualità premium. Attrezzato per l’accoppiamento stereo, il Formation Flex si presta anche ad operare in multi-room, grazie ad una tecnologia mesh che riduce a 1 millisecondo la latenza tra stanze diverse, e dispone di diverse fonti per acquisire musica (magari quella preferita, in virtù del supporto accordato a Spotify Connect) dai device Android via Bluetooth con aptX, dalla Rete grazie al Wi-Fi streaming da 96/24 bit, dalle radio online, o dai dispositivi Apple stante l’integrazione dell’AirPlay 2.