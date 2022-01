Soundcore Life Note 3 TWS: ufficiali con la cancellazione attiva del rumore a meno di 100 euro

Reduce dal varo del suo primo paio di occhiali smart, il brand cinese Soundcore by Anker, nelle scorse ore, è tornato al suo primo amore tecnologico, quello dei dispositivi audio, nel cui ambito ha inserito i nuovi auricolari senza fili Soundcore Life Note 3 TWS (7.999 rupie, circa 94 euro).

Redatti nelle varianti cromatiche blu, bianco e nero, gli auricolari Soundcore Life Note 3 TWS godono dell’impermeabilità IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua, sfruttando la connettività Bluetooth 5.0 per connettersi sino a 10 metri in forma stabile con la sorgente del suono. Le stanghette offrono il supporto ai comandi touch con i quali gestire chiamate e musica, mentre il corpo, leggermente angolato e con design in-ear ospita dei driver compositi da 11 mm, che assicurano un suono bilanciato e una buona resa dei bassi, che possono essere riprodotti ancor più pompati grazie alla tecnologia Bass Up, che li intensifica in tempo reale.

Sempre all’interno delle due unità di emissione degli auricolari Soundcore Life Note 3 TWS vi è il necessaire per implementare la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, meglio nota come ANC.

Quest’ultima, nei nuovi Soundcore Life Note 3 TWS, sfrutta sei microfoni (3 per unità) e un algoritmo specifico per neutralizzare i rumori: ciò le consente anche di poter essere settata secondo tre differenti livelli “ambientali” (all’aperto, all’interno, mezzi di trasporto), potendo anche implementare, sempre secondo tre gradi (vocale, vocale migliorata, piena), anche la modalità trasparenza per la consapevolezza ambientale. In favore dei gamers, invece, arriva una specifica modalità a bassa latenza.

Sul piano delle funzionalità smart, è d’uopo rifarsi alla companion app Soundcore, che tra le altre cose offre l’accesso ai 22 preset, personalizzabili, dell’equalizzazione e l’uso della funzione “Trova il mio auricolare” che, nell’aiutare a ritrovare una delle due unità smarrite o fuori posto, le fa emettere un suono forte che guidi il possessore all’ambito rinvenimento. L’autonomia, infine, a carica singola (ottenuta in 3 ore), è di 7 ore, che arrivano a un totale di 35 grazie alla custodia.