Sound One V10: ufficiali le cuffie over ear con Bluetooth 5.0, microSD e Radio FM

Puntando decisamente agli acquisti dell’ultim’ora dedicati alle ormai iniziate festività natalizie (per i quali è ancora possibile convergere su una nutrita lista di gadget consigliati), la cinese Sound One ha messo in campo il nuovo paio di cuffie over-ear Sound One V10, decisamente migliorate rispetto al precedente modello, annunciato nel cuore dell’estate.

Le cuffie Sound One V10 mantengono il nero come colorazione, e l’approccio pieghevole alle estremità, che permette di trasportarle comodamente in una borsa o uno zaino, senza eccessivi ingombri: il precedente modello, però, premeva un po’ troppo sulle orecchie, debitamente isolate anche in questo modello con un approccio over-ear e, per questo motivo, i cuscinetti morbidi sono stati leggermente ispessiti (20 mm), mantenendo il rivestimento in simil pelle.

Tecnicamente, l’audio risulta capace di coprire un’ampia gamma di frequenze, senza distorsioni dei bassi nelle frequenze medie, in virtù dei driver da 40 mm: in fase di emissione, invece, torna utile la presenza di un microfono, che ne abilita l’uso anche per gestire le telefonate. Il join con le fonti può avvenire in 3 modi: con un un notevole risparmio di batteria, è possibile ricorrere allo slot per le microSD, incaricate di custodire gli mp3, o alla Radio FM (presente anche nei V9) ma, per ottenere una maggior varietà di scelta, è facoltativo ricorrere al comunque molto efficiente Bluetooth 5.0.

La batteria, da 200 mAh, garantisce tra le 8 e le 10 ore di riproduzione musicale, ricaricandosi poi da 0 a 100 in circa 2 ore: tuttavia, per terminare una chiamata importante o la propria sessione di allenamento, si può collegare le cuffie al proprio smartphone via cavo AUX, presente nella dotazione della confezione di vendita. I controlli, infine, per mettere in pausa o avviare la musica, saltare una canzone o tornare indietro nelle playlist, e rispondere o riagganciare alle telefonate, sono posti – in veste di pulsantini fisici – lungo il padiglione di destra (per chi guarda).

Nonostante le buone specifiche preventivate dal produttore Sound One, le cuffie V10 – attualmente acquistabili presso diversi store online, a cominciare dalla divisione indiana di Amazon – risultano prezzati secondo un listino che le pone nella fascia bassa della categoria, stante il prezzo di 1.390 rupie, pari a poco più di 17 euro.