Sony presenta la nuova soundbar HT-S2000

Tra pochi giorni a Giugno non arriverà solo la fotocamera Sony ZV-1 II, ma anche la nuova soundbar HT-S2000, sempre presentata da Sony, con disponibilità promessa anche per il mercato italiano.

La nuova soundbar misura 800 x 64 x 124 mm, per 3,7 kg e ha una classica forma a parallelepipedo con un’altezza che le permette di piazzarsi sotto smart tv anche di diagonali ampie. Tecnicamente è un sistema audio a 3-1 canali, con due sub per i bassi e uno speaker centrale per i dialoghi, predisposto per supportare il surround via Dolby Atmos e DTS:X. Grazie alla tecnologia Vertical Surround Engine può simulare l’effetto del suono che arriva di rimbalzo dall’alto, mentre la tecnologia S-Force Pro restituisce l’impressione del suono che venga da ambo i lati.

In tal modo è possibile simulare un’esperienza cinematografica pur con il form factor di una soundbar. Volendo uscire però dall’ambito della simulazione, un feel cinematografico si può avere associandole come diffusori posteriori i satelliti wireless SA-RS3S (da 100 watt) o i sempre opzionali subwoofer senza fili SA-SW5 (200 watt di potenza) o SA-SW3 (300 watt). La potenza della nuova soundbar è di 250 watt, anche grazie all’amplificatore digitale, a 5 canali, S-Master.

Montabile anche a parete, la poco energivora (0,5 quand’è in standby, 42 watt in funzione) soundbar Sony HT-S2000 presenta diverse interfacce (1x audio ottico, 1x HDMI eARC/ARC) ed è compatibile con la companion app per smartphone Sony | Home Entertainment Connect.

Quest’ultima permette di aggiornarne il firmware, di regolare il volume, di ricevere assistenza su eventuali problemi, come pure consigli per usarne le funzionalità: sempre mediante quest’app si possono ottimizzare i campi sonori. Secondo quanto comunicato, la disponibilità della soundbar T-S2000 avverrà a prezzi ancora da definire a Giugno online mentre bisognerà attendere Settembre per vederla spuntare sugli scaffali dei centri vendita fisici.