Sony annuncia i Walkman NW-WM1ZM2 ed NW-WM1AM2 con Android 11

Negli anni ’80, prima ancora che arrivassero i CD player e i lettori mp3, la musica veniva riprodotta tramite vistosi mangiacassette portable, i Walkman. Da qualche tempo, il produttore di quei dispositivi, Sony, ha preso a smartizzarli aggiungendo nelle scorse ore, all’interno della gamma Signature (varata nel 2016), due nuovi modelli, in pratica dei DAP (digital audio player), con i nomi NW-WM1ZM2 ed NW-WM1AM2, in vendita da Aprile, nei mercati asiatici, rispettivamente a 4.200 (pressappoco 3.670 euro) e 1.600 dollari (circa 1.398 euro).

I nuovi NW-WM1ZM2 (490 grammi) ed NW-WM1AM2 (299 grammi), certificati per il supporto all’Hi-Res audio e compatibili con la Balanced connection, risultano in grado di riprodurre e scaricare la musica, tramite Wi-Fi dual band, da vari servizi (Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube Music, Qobuz, Deezer, Tidal, etc) grazie al sistema operativo di bordo, Android 11. Volendo, però, è possibile usare anche lo storage, espandibile via microSD, pari a 256 GB nel primo modello o a 128 GB nel secondo.

Sempre in tema di specifiche comuni, è presente un display da 5 pollici, risoluto in FWVGA, ed un’autonomia, se si parla di riprodurre l’audio in formato FLAC a 96kHz, appunto in alta risoluzione, di 40 ore. Lungo il perimetro, i Walkman NW-WM1ZM2 ed NW-WM1AM2 annoverano una porta microUSB Type-C, per il trasferimento dei file musicali, la ricarica e, perché no, anche per trasformare questi accessori in DAC esterni (convertitori digitale-analogico) se connessi a uno smartphone o ad un computer.

La qualità musicale dei sistemi audio portable Walkman NW-WM1ZM2 ed NW-WM1AM2 punta su saldature prive di piombo, che assicurano più spazio sonoro e miglior localizzazione dell’audio (grazie all’impiego di un sistema di saldature che sfrutta la rifusione contenente oro) e sull’amplificatore digitale S-Master HX. Ancora sul piano della qualità audio, risultano presenti un sistema di upscaling (l’algoritmo DSEE Ultimate) che ricrea i dati persi in sede di compressione, e un motore di masterizzazione, che trasla le tracce dalla Pulse Code Modulation (PCM) alla Direct Stream Digital (DSD) a 11.2 MHz.

I progettisti di Sony, poi, hanno notato anche la qualità dei materiali impattava molto sulla resa sonora: di conseguenza, il modello NW-WM1ZM2 opta per uno chassis, privo di ossigeno ma placcato in oro (puro al 99.99%), che rende i bassi più solidi e gli alti più estesi, con un Kimber Kable terminante in jack da 3.5 mm, mentre il modello NW-WM1AM2 ha uno chassis in lega di alluminio con gabbia rigida, con un cavo OFC a bassa resistenza (scelto per una miglior separazione dei canali e una riduzione della distorsione).