Sony Alpha ZV-E1: ufficiale la fotocamera compatta con full-frame per vloggers

Sony, mitico brand giapponese apprezzato anche per i suoi cameraphone, per nulla pubblicizzati ma sempre all’altezza, è tornato a uno dei suoi vecchi amori, quello delle fotocamere, annunciando il modello Sony Alpha ZV-E1, che introduce nella serie ZV lo stesso sensore full-frame già apprezzato nel modello Alpha 7S III di un paio d’anni fa e nella FX3.

Destinata al pubblico dei creatori di contenuti, che necessitano di un prodotto compatto, con esperienza utente ottimizzata e funzioni avanzate per la creazione dei video, Sony Alpha ZV-E1 è più compatta (121 x 71,9 x 54,3 mm, 483 grammi con batteria NP-FZ100 ed SD) dei modelli da cui deriva. Bi base monta un sensore CMOS Exmor full frame da 35 mm che realizza foto a 12,1 megapixel e video a 10,1 megapixel (codificati in MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265), con zoom del valore di 2x per le foto, e di 1,5x per i video (4K). Sempre in relazione alle due succitate tipologie di contenuto, la velocità dell’otturatore è di 1/8000 a 30s per le foto, e di 1/8000 a 1s per i video.

La stabilizzazione fa affidamento su un sensore con meccanismo di stabilizzazione penta (5) assiale: volendo, è possibile usare la Dynamic Active Mode, che offre il 30% in più di efficacia nella stabilizzazione delle riprese. Non manca un display LCD TFT da 7,5 cm. Grazie al migliorato (di 8 volte come potenza di elaborazione) processore Bionz XR, la messa a fuoco è più rapida e quindi precisa, ed è possibile processare in tempo reale i video anche quando, via aggiornamento, saranno realizzabili in 4K@120fps (inizialmente, si partirà dal 4K@60 fps con sottocampionamento della crominanza a 4:2.2 e profondità colore a 10-bit).

L’autofocus, rapido, è di tipo ibrido, cioè a contrasto e campionamento di fase e permette il riconoscimento di animali, persone, aerei, insetti, uccelli, automobili, e treni: in ragione dell’intelligenza artificiale, la Sony Alpha ZV-E1 segue via inquadratura automatica il soggetto che si muove e può tenere a fuoco più soggetti assieme. Risulta anche possibile, una funzione di zoom audio, che direziona in automatico i 3 microfoni verso chi è inquadrato, amplificandone, anche a distanza, la voce. Sempre come parte dell’assortimento, Sony Alpha ZV-E1 si avvale di diverse connettività, come il Bluetooth 4.2, il Wi-Fi 5, una micro HDMI, un mini jack combo (microfono e cuffie) da 3,5 mm.

Tra le funzionalità, spiccano quelle cinematografiche. Cinematic Vlog permette di realizzare in modo intuitivo riprese di stampo cinematografico, a 24 fps, secondo il formato Cinemascope widescreen 2,35:1. Basato sul Cinema Line proprietario, la tecnologia S-Cinetone assicura toni della pelle molto naturali anche senza post-produzione. Negli USA, sarà possibile comprarla a Maggio, al prezzo di 2.199,99 dollari per il solo corpo: prima, ad Aprile, nella sola tonalità nera, arriverà in Europa, Italia compresa.