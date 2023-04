Sonoro presenta le nuove radiosveglie smart RELAX ed ELITE

Il brand tedesco Sonoro, attivo dal 2006 e dall’Ottobre 2022 ufficialmente presente in Italia, dopo la radio smart “STREAM” ha annunciato altri due prodotti audio dedicati specificamente alla camera da letto, sebbene possano fare la loro bella figura anche in altre stanze.

Il primo di questi prodotti si chiama RELAX. Molto compatto, questo dispositivo si colloca facilmente sul comodino, ove appare come una radiolina. Ha un enclousure in legno lucidato a mano, con una finitura a scelta tra quella che ha le venature del legno di noce naturale e quella laccata a pianoforte. Facendo onore alla sua tipologia di prodotto, RELAX integra una radio digitale DAB+ ma, grazie al collegamento a internet, supporta anche più di 25 mila stazioni radio sul web e podcast da tutto il mondo.

RELAX ha ovviamente il Bluetooth e di conseguenza può trasmettere lo streaming in corso su vari dispositivi collegati, come il proprio smartphone. Grazie ai suoni e musiche rilassanti e ai contenuti di meditazione precaricati, permette di mettersi tranquilli, con una bella meditazione, prima di andare a dormire. Il controllo del dispositivo avviene mediante la companion app mobile UNDOK, tramite telecomando, o direttamente sul RELAX che, attualmente, può essere comprato a partire da 399 euro.

Come il compagno d presentazione, anche il modello ELITE è compatto, con chassis in legno laccato o con venature in noce. Lo schermo, grazie ad appositi sensori di luminosità ambientale, regola la propria luminosità per non disturbare. Davanti si scorge un pratico e ormai raro lettore di CD mentre sul tettuccio si apprezza la griglia verso cui punta lo speaker full-range da 3” di tipo up-firing, cioè appunto rivolto verso l’alto.

In tema di funzionalità, questa radio smart può essere controllata mediante la succitata companion app, direttamente sul dispositivo, e via telecomando: inoltre offre la feature di doppio allarme, per impostare più allarmi, ad esempio in favore di diverse persone che dormano nella stessa stanza. Attualmente, ELITE può essere comprato a partire da 449 euro.