Snokor iRocker TWS: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di Infinix

Reduce dal lancio dell’ottimo battery phone low cost Smart 4 Plus, il brand Infinix, parte del gruppo cinese BBK Electronics, ha inaugurato – in India – il sottobrand Snokor dedicato all’audio accessibile, per l’occasione già arricchito con un primo paio di auricolari true wireless smart, in veste di Snokor iRocker TWS.

Disponibili nelle colorazioni bianco, blu o nero, gli iRocker TWS sono accreditati di un’ottima vestibilità grazie alla loro forma a uovo d’oca ed al peso particolarmente esile (4.6 grammi) di ognuna delle due unità: ciò, in tandem con l’impermeabilità IPX4 (contro sudore e schizzi d’acqua), li rende particolarmente adatti agli sportivi, per altro beneficiati anche una grande autonomia degli stessi.

Sotto il profilo operativo, infatti, gli iRocker TWS, equipaggiati con un sistema di ricarica rapida, grazie alle mini batterie da 40 mAh caricabili in 1.2 ore, assicurano 4 ore di ascolto musicale o di telefonate, che salgono a 20 totali grazie alla custodia di ricarica, comprensiva di una batteria da 300 mAh, caricabile in 1.5 ore via microUSB.

Connesse via Bluetooth 5.0 allo smartphone, gli iRocker TWS mettono a disposizione degli audiofili dei driver dinamici da 6 mm e altoparlanti Hi-Fi: di base, possono essere usati in modalità stereo ma, quando si guida, si può disattivarne uno, delegando all’altro la gestione delle telefonate. Il controllo, invece, avviene mediante dei pulsanti multi-funzione, costruiti in poliuretano ma resi più resistenti ed eleganti da un rivestimento in titanio.

Nello specifico, tramite i pulsanti menzionati, è possibile avviare o sospendere la musica, con un solo tocco, avanzare o retrocedere di una traccia, rispettivamente con 2 o tre tocchi, ed attivare il ricorso al concierge virtuale Assistant, tramite una pressione prolungata, potendo poi beneficiare dei comandi vocali per controllare diverse feature del telefono associato. Secondo i progetti del costruttore, gli auricolari Snokor iRocker TWS saranno acquistabili a fine settimana, dal prossimo 31 Luglio, al prezzo di 1.499 rupie, pari a pressappoco 17 euro.