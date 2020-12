Smart working al top grazie ai nuovi device Lenovo ThinkSmart

A quasi un anno di distanza dal varo dell’ultimo prodotto della serie, il brand cinese Lenovo ha presentato nuovi dispositivi all’interno della linea professionale ThinkSmart, per assolvere alle accresciute esigenze di smart working che hanno ridisegnato il concetto di lavoro in team in forma distribuita e remota.

Dominato dalla videoconferenze, che hanno portato a un incremento d’uso per il software Zoom, il 2020 ha visto diventare sempre più necessari, di conseguenza, webcam di alta qualità, tra cui figura anche la nuova ThinkSmart Cam (242 grammi), adatta a sale riunioni di medie e piccole dimensioni. Nello specifico, si tratta di un modello, che può essere ancorato su una TV o alla parete, in grado di riprendere in 4K HDR con un campo visivo di 125° in diagonale, di 68° in verticale, e di 100° in orizzontale: certificata per l’uso con Zoom Rooms e Microsoft Teams Rooms, la ThinkSmart Cam di Lenovo integra anche una Visual Processing Unit con intelligenza artificiale, in grado di focalizzarsi, zoomando, sul relatore, di allargare il campo visivo (autoframing) a seconda dei soggetti che entrano in scena, e di attenzionare la lavagna.

Nell’ambito di una riunione, anche l’elemento audio gioca un ruolo determinante. A tal scopo, Lenovo ha messo in campo la compatta (800 x 56 x 90 mm) ThinkSmart Bar (3.6 kg), sempre certificata per Microsoft Teams Rooms e Zoom Rooms, che può essere posizionata anche a parete, in modo indipendente, o di corredo a uno schermo TV.

Di base, il nuovo dispositivo audio è capace di un output sonoro da 100 decibel, erogato tramite un poker di altoparlanti in assetto 20W + 20W: la qualità acustica in uscita è migliorata anche tramite la cancellazione dell’eco e dei rumori. Equipaggiata con le connettività senza fili Bluetooth 5.0, con porte USB 2.0 e Type-C, la soundbar in oggetto dispone di un array di 4 microfoni beamforming che, grazie a due unità satellitari disponibili ovunque entro un raggio di 10 metri, assicurano una copertura a 180°.

Dulcis in fundo, sempre gestibile mediante la dashboard (anche mobile) ThinkSmart Manager 2.0, nel nuovo assortimento ThinkSmart, Lenovo ha posizionato anche il computer compatto ThinkSmart Edition Tiny, con processori Intel di 10a generazione, e sistema operativo Windows 10 IoT, implementato col tool cloud Intel Unite per agevolare e rendere sicura la collaborazione tra colleghi.