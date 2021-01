Smart TV: ufficiale la nuova linea 2021 di Philips

Philips, rispettando gran parte delle indiscrezioni delle ultime ore, ha presentato tutta la nuova gamma di smart TV previste per il 2021, che abbracceranno diverse tecnologie, in particolare OLED ed LCD (quest’ultima con retroilluminazione standard o Mini LED), aumentando il coinvolgimento degli utenti con l’illuminazione perimetrica Ambilight (quasi sempre) su tutti e 4 i lati e con la diffusione dell’audio in tutte le stanze di casa, attraverso il sistema multi-room “Play-Fi” di DTS. Il sistema operativo sarà sempre Smart TV, un rimaneggiamento di Android TV 10, con conseguente supporto diretto ad Assistant via telecomando, ma anche ad Alexa mediante speaker compatibili associati.

La gamma OLED (terzo trimestre), formata dai modelli 806 (48/55/65/77, con piedini biforcati ai lati) e 856 (55/65”, con una sorta di trespolo in metallo cromato al centro), controllabile da un telecomando con dorso in pelle Muirhead, finitura metallica, retroilluminato, adotta il processore P5 di 5a generazione che, interagendo col sensore di luminosità, regola il contrasto nelle immagini SDR e HDR a seconda della luce ambientale mentre, nelle scene più movimentate, si occupa di mantenere le sequenze fluide senza oscillazione nella chiarezza (Fast Motion Clarity, molto simile alla Sony X-Motion Clarity).

Sempre in tema di immagini è previsto il supporto alle immagini con metadati dinamici, HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG, HDR 10+, HDR 10+ adaptive in cui i parametri si adattano scena dopo scena alla luce presente in stanza), la funzione “film detection” (le migliori impostazioni per il cinema settate nel riconoscere che passa un film), ed è in servizio la funzione che, riconosciuta la presenza di zone statiche (es. i loghi in sovrimpressione), aumenta il ciclo di vita del pannello, diminuendo (anti burn-in) l’intensità luminosa in quella data zona. Sul versante sonoro, l’output, attento ai bassi tramite un driver dedicato sul retro, è affidato a un sistema a 2.1 canali da 50W. I gamers, invece, apprezzeranno l’HDMI 2.1 con canale audio avanzato di ritorno eARC, Auto Game, VRR (refresh rate variabile da 40 a 120 Hz sul 4K), ALL (abbassamento automatico della latenza), FreeSync Premium Pro.

Passando ai mini LED, la serie 963 (da 65 e 75”, verso l’estate) prevede, grazie ai diodi in questione, in combinazione con la tecnologia Micro Dimming Premium, più zone di controllo per la retroilluminazione, distribuite su tutta la superficie (Full LED Array con local dimming), potendo così ottenere neri profondi, picchi di luminosità di 2.000 nits, e una copertura del colore del 95% sulla scala DCI-P3. L’audio, desunto dal sistema a 3.1.2 canali, avvolgente anche verso l’alto (Dolby Atmos Elevation), è curato da speaker ottimizzati da Bowers & Wilkins (che ha portato la tecnologia “Tweeter-on-Top”). Dagli OLED arrivano in prestito il processore, il supporto agli HDR, e l’HDMI 2.1. La serie 9506 (sempre da 65 e 75”) rappresenta un downgrade della precedente, come luminosità di picco (1.500 nits) e comparto audio: assente la soundbar B&W, vista la presenza di due piedini di appoggio, l’output, da 50W, è affidato a un sistema a 2.1 canali.

In tema di smart TV LCD con risoluzione Ultra HD, si parte con la serie 9206 (55/65”, estate): animata da processori P5, con HDMI 2.1 (però con AMD VRR in forma di FreeSync Premium), si avvale di LED diretti montati verticalmente, gestiti dalla tecnologia Philips TV Dimming Pro, con frequenza d’aggiornamento da 100/120 Hz. L’audio, da 50W, adotta la stessa soluzione della serie con Mini LED 9506, mettendo in campo un sistema 2.1 con apposito driver per i bassi coadiuvato da 4 radiatori passivi. Con più diagonali (43/50/58/65 con supporto orientabile in grigio antracite e 70/75” con piedini metallici nello stesso colore) arriva (secondo trimestre) la serie 8556 che, rispetto alla prima, con la quale condivide processore e l’HDMI 2.1 (senza però il FreeSync), cornici sottili e frame grigio antracite in alluminio, riduce l’output sonoro a 20W e l’illuminazione perimetrica Ambilight qui solo su 3 lati.