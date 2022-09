Smart TV: Infinix presenta le Infinix ZERO QLED 4K e Infinix 50X3

Ascolta questo articolo

Rispettando quanto promesso nelle scorse ore su Instagram, il brand cinese Infinix del gruppo Transsion Holdings ha ampliato il suo listino di smart tv proponendo, in India, dal 24 Settembre, nuovi modelli all’interno delle serie ZERO e X3, ambedue animate da Android TV in versione 11.

La Infinix ZERO QLED 4K (34.990 rupie, 440 euro circa) è una smart tv elegante, visto che si presenta senza cornici su ben 3 dei 4 lati perimetrici, con un mento davvero contenuto e due minimalisti supporti di appoggio laterali, realizzati in metallo X-Blade: il pannello impiegato, da 55 pollici, è un QLED 4K con tecnologia Quantum DOT, capace di assicurare un’eccellente copertura dei colori (122% sulla scala colore sRGB, 85% su quella NTSC), un’elevata luminosità di picco, pari a 400 nits, e il supporto all’alta gamma dinamica, negli standard HDR10+ e Dolby Vision: non manca neppure la tecnologia di fluidificazione delle scene più dinamiche, la MEMC (a 60 fps) con interposizione dei frame simulati.

Sul versante sonoro, l’output, beneficiato dal Dolby Audio, fa affidamento su due speaker da 36W. In tema di porte, il retro della smart TV Infinix ZERO QLED 4K da 55 pollici è equipaggiato con due USB, tre HDMI (una delle quali con il canale audio di ritorno ARC), una RJ45 per l’Ethernet (benché sia possibile collegarsi al router di casa tramite il Wi-Fi n dual band, grazie alla schedina di connessione predisposta anche per il Bluetooth 5.0), un jack per le cuffie e un ingresso AV.

Sempre in tema di hardware, la Infinix ZERO QLED 4K punta tutto su un processore MediaTek con quattro core A55, sostenuto da 2 GB di RAM e da 16 GB per lo storage, sul quale riposa il succitato Android TV 11, con annesso Play Store, supporto ad Assistant (mediante il telecomando Bluetooth con microfono), e integrazione di Chromecast per il mirroring dei contenuti da telefono o computer.

Nella serie X3, invece, ha fatto il suo esordio la smart TV Infinix 50X3 (24.990 rupie, o circa 314 euro). Tale modello è sempre del tipo senza cornice (come espresso anche dal valore del 94% quanto a screen-to-body), con la messa bene in evidenza, quindi, del pannello da 50 pollici risoluto in 4K, con supporto all’HDR10, discretamente luminoso (300 nits massimi), ancora molto attento al colore (1,07 miliardi di colori resi, copertura al 122% della scala colore sRGB, e dell’85% sulla NTSC).

Sul versante sonoro, vi è sempre il supporto al Dolby Audio, ma i due speaker presenti offrono una potenza di 24W: sul retro, tra le porte presenti, figurano ancora due USB e tre HDMI, con la connessione coperta anche tramite Wi-Fi dual band. Passando al segmento elaborativo, anche per il processore montato sulla smart tv Infinix 50X3 si parla di un quadcore fabbricato da MediaTek, ma sostenuto da meno RAM, ovvero da 1.6 GB, mentre lo storage rimane confermato a 16 GB. Conferme anche per il software, visto che come precisato in apertura, è di serie Android TV 11 con Play Store, Chromecast, e controller remoto Bluetooth predisposto per Assistant.