Smart TV: in arrivo il 75 pollici Motorola, con 4K, Android TV e gamepad

Non v’è dubbio che in seguito al passaggio da Google a Lenovo, nel lontano 2014, Motorola sia letteralmente rinata, con sempre più smartphone interessanti a popolare il suo bouquet (anche di recente) e lo sbarco del brand anche in territori prima inesplorati, come quello delle smart TV: proprio in quest’ultimo ambito, dopo l’esordio del mese scorso, arriva un nuovo modello, per palati ancora più esigenti.

La nuova smart TV Motorola vanta un pannello ancor più ampio che in passato, con una diagonale ora portata a 75 pollici: quest’ultima è incaricata di esibire una risoluzione 4K che, grazie alla retroilluminazione a LED, risulta soddisfacente anche in termini di luminosità massima supportata (450 nits).

Ben visibile anche agli angoli (IPS da 178°), lo schermo adottato risulta ideale anche per le scene movimentate, in virtù del refresh rate a 60 Hz, e decisamente gratificante dal punto di vista dell’esperienza cinematografica: sotto questo aspetto, Motorola ha previsto, visivamente, il supporto ai principali standard HDR, come l’HDR 10 ed il Dolby Vision, mentre – dal punto di vista sonoro – fanno “sentire” la propria presenza i due altoparlanti stereo da 30W, ottimizzati Dolby Atmos, e con sonorità immersiva DTS Trusurround.

Corredata sul retro, in un’insenatura a L, di tutte le porte d’espansione necessarie (Digital Audio Output, 3 HDMI, 2 USB), la nuova smart TV di Motorola ospita internamente un processore quadcore (1 Ghz) messo in coppia con una scheda grafica Mali 450 fornita da ARM: la RAM ammonta al singolare taglio da 2.25 GB, laddove per lo storage la pezzatura sale a 16 GB (ovviamente espandibili ricorrendo ad una delle menzionate porte USB).

L’interazione della smart TV Motorola, animata lato software da Android TV, avviene tramite un telecomando personalizzato con diversi tasti funzione, alcuni dei quali dedicati a YouTube, a Netflix, al Play Store da cui scaricare le app, o ad Assistant, onde potersene poi avvalere a suon di comandi vocali. A sottolineare la natura ibrida della nuova creatura di Motorola, che può fungere anche da media-box per il gaming, la presenza di un gamepad per meglio giocare ai titoli installati sul proprio account Google.