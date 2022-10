Smart Soundbar 600: ufficiale da Bose con Dolby Atmos e TrueSpace

Ascolta questo articolo

A distanza di poco meno di un anno dal modello di livello superiore, la Smart Soundbar 900, la statunitense Bose Corporation ha annunciato la successiva Smart Soundbar 600, più compatta, ma non per questo meno interessante in specifiche, funzioni e qualità audio.

Esteticamente la Smart Soundbar 600 si presenta come un parallelepipedo opaco, con una griglia metallica anteriore sempre in nero, lunga circa 69 cm, profonda 10,39 cm, e alta 5,61 cm, in modo da non ostacolare il ricevitore IR di qualsivoglia televisione, cui si collega tramite la porta HDMI con eARC, all’insegna di un segmento connettività che comprende anche l’ingresso audio ottico Toslink, l’integrazione di Chromecast per il mirroring da telefono, la funzione Spotify Connect, le connettività senza fili Wi-Fi, Bluetooth, e AirPlay 2.

Volendo, è possibile usare la tecnologia SimpleSync per accoppiare la Smart Soundbar 900 con speaker anteriori, satelliti posteriori, subwoofer wireless e crearsi un home theatre, o con le cuffie Bose: via applicazione Bose Music è possibile ottenere benefici al di la che si ascoltino i dialoghi dei film, un concerto, o altro. Ovviamente, con la medesima app si può aggiornare il firmware del prodotto: la soundbar in questione, però, non permette di calibrare il suono sulla strutturazione della stanza di montaggio, come col modello 900 ma, in compenso, offre un telecomando per il controllo.

Quest’ultimo si può ottenere anche grazie ad Amazon Alexa, integrato, e a Google Assistant, mediante uno speaker compatibile: sul tema della qualità audio, sono presenti cinque traduttori, tra cui uno centrale per rendere nitidi i dialoghi, due upfiring puntati verso l’alto per indirizzare il suono verso il soffitto e due laterali a pista per estendere il suono in orizzontale. In tal modo, oltre a supportare lo standard Dolby Atmos di spazializzazione del suono, si gestisce anche la tecnologia TrueSpace per la virtualizzazione del surround che, in pratica, analizzati i contenuti stereo, li sottopone a un “rendering 3D a 360 gradi“.

Pre-ordinabile da oggi sullo store ufficiale, la nuova smart Soundbar 600 di Bose Corporation potrà essere comprata poi a partire dal 24 Ottobre prossimo per la cifra di 549 euro.