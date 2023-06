Sky Live: la nuova webcam interattiva di Sky per la smart TV Sky Glass

Sky, la nota piattaforma televisiva, ha lanciato sul mercato britannico una nuova webcam interattiva chiamata Sky Live, pensata per arricchire le funzionalità della smart TV Sky Glass, presentata nell’autunno 2021.

Sky Live è una telecamera (webcam) da 12 megapixel con un campo visivo di 106 gradi e quattro microfoni integrati, che si collega alla TV tramite un cavo USB Type-C e si posiziona sulla parte superiore dello schermo grazie a una base magnetica. La webcam permette di accedere a diverse applicazioni dedicate al social, al fitness e al gaming, sfruttando il telecomando vocale di Sky Glass o l’app Sky Go sullo smartphone.

Tra le app disponibili ci sono Sky Chat, per videochiamare fino a sei amici o familiari contemporaneamente, mentre si guarda lo stesso programma televisivo o lo stesso film. L’app consente anche di inviare messaggi di testo o vocali e di condividere foto e video dallo smartphone alla TV. Non manca Sky Fitness, per seguire lezioni di fitness in streaming con istruttori qualificati, scegliendo tra diverse discipline come yoga, pilates, HIIT e danza. L’app offre anche la possibilità di monitorare il battito cardiaco e le calorie bruciate tramite uno smartwatch o una fascia toracica compatibili.

C’è, poi, Sky Play per giocare a giochi interattivi con la webcam, usando il corpo come controller. L’app propone una varietà di giochi per tutti i gusti e le età, come quiz, karaoke, avventura e sport. Si può giocare da soli o in multiplayer con altri utenti online o in locale. Sky Live è acquistabile al prezzo di 99 sterline (circa 115 euro) oppure tramite un abbonamento mensile di 5 sterline (circa 6 euro) che include anche l’accesso illimitato alle app Sky Fitness e Sky Play.

La webcam è compatibile solo con la smart TV Sky Glass, che ha uno schermo OLED da 55 pollici e offre l’accesso a oltre 80 canali in diretta e a migliaia di contenuti on demand. Sky Live rappresenta un’innovazione nel settore televisivo, offrendo agli utenti la possibilità di interagire con la TV in modi nuovi e divertenti, oltre che di condividere esperienze sociali con altre persone. Al momento non si sa se e quando la webcam arriverà anche in Italia, ma si spera che Sky possa presto portare questa novità anche nel nostro paese.