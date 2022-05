Skullcandy: ufficiali gli auricolari true wireless Mod con funzioni smart

Ascolta questo articolo

Dopo i modelli per sportivi annunciati sul finire della scorsa estate, anche in vista dell’attuale bella stagione, il marchio americano SkullCandy ha annunciato un nuovo paio di auricolari true wireless, i Mod Earbuds, in grado di offrire, con qualche compromesso (manca la cancellazione attiva del rumore), buone funzioni a un prezzo molto competitivo.

Gli auricolari Mod di Skullcandy sono di tipo in-ear, con gommini in morbido gel di tre misure, colorati in True Black, certificati IP55 contro sudore, schizzi d’acqua e folate di polvere: una volta inseriti nelle orecchie, si controllano con dei pulsanti, premendo i quali si può gestire il volume, accenderli o spegnerli, e cambiare la traccia musicale. Dalla companion app è possibile personalizzare i comandi associati ai pulsanti, ma non solo.

Nello specifico la companion app degli auricolari Mod di Skullcandy permette di agire sull’equalizzatore a 5 bande, di attivare i preset musica, film, o podcast, e di attivare alcune funzioni premium: con Stay-Aware è possibile far entrare una certa quantità dei suoni ambientali, per rimanere consapevoli di quel che accade intorno a noi, mentre Clear Voice Smart Mic sfrutta un algoritmo intelligente per neutralizzare i frastuoni circostanti e isolare bene la voce in favore dell’interlocutore durante le chiamate.

Sempre in tema di funzionalità evolute, gli auricolari Mod di Skullcandy – appena accesi – si collegano in automatico all’ultimo device cui sono stati accoppiati e, via multipoint in favore del Bluetooth 5.2, possono essere collegati a due dispositivi in contemporanea, in modo da passare in automatico dall’audio di un film a quello di una chiamata sopraggiunta e viceversa.

All’interno ospitano driver da 6 mm con 20Hz – 20KHz di risposta in frequenza, accreditati di una notevole pressione sonora (95dB±3dB): sul versante dell’autonomia, gli Skullcandy Mod Earbuds offrono sino a 7 ore di funzionamento, cui se ne aggiungono altre 27 grazie alla custodia caricabile in Type-C, potendo recuperare 2 ore extra dopo soli 10 minuti di carica grazie al Rapid Charge: attualmente, è possibile pre-ordinarli sullo store ufficiale al prezzo di 59.99 dollari, pagabili anche in 4 rate da 14.99 dollari ciascuna.