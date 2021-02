Skullcandy Hesh ANC e EVO: ufficiali le nuove cuffie over ear con Bluetooth 5.0

Dopo il modello visto ed apprezzato ad IFA 2020, la statunitense Skullcandy torna a occuparsi di cuffie, con due nuovi modelli inseriti nella sua serie più popolare e mainstream, Hesh, provvisti di tutte quelle specifiche molto richieste al giorno d’oggi, tra cui grande autonomia, connettività Bluetooth 5.0 (probabilmente con codec AAC e SBC), pulsanti fisici di controllo (due per il volume, uno multi-funzione operante con multi-click e pressione prolungata per musica, telefonate, e assistenti vocali), design piatto perché i padiglioni siano pieghevoli in sede di trasporto, e tecnologia Tile per poter recuperare le cuffie qualora perse o dimenticate.

Skullcandy Hesh ANC (228 grammi), disponibili nella sola colorazione True Black, presentano dei padiglioni over ear perfettamente circolari, ed un jack da 3.5 mm qualora si intendesse farne un uso cablato: all’interno sono presenti driver da 40 mm (con un valore della Distorsione armonica totale o Total harmonic distortion, inferiore al 3%), mentre all’esterno operano 4 microfoni, che permettono di attivare la funzione ANC di cancellazione attiva dei rumori ambientali, per immergersi in quel che si ascolta, che sia musica, un meeting via Zoom, o un film su Netflix.

Volendo, tramite un pulsante dedicato, è possibile attivare la modalità di ascolto ambientale, per percepire comunque i suoni di quel che accade intorno, a scopo sicurezza, o per non perdere gli annunci in stazione. Caricabile tramite microUSB Type-C, anche rapidamente (3 ore di musica guadagnate dopo 10 minuti), il modello di cuffie smart Skullcandy Hesh ANC garantisce, con la cancellazione attiva del rumore in funzione, 22 ore di autonomia.

Le cuffie Skullcandy Hesh EVO (213 grammi), con padiglioni leggermente ovoidali, risultano cadenzate nelle nuance ’92 Blue (con padiglioni bianchi e finiture rossi) e True Black: attrezzati con le stesse specifiche del “fratello maggiore”, a parte l’ANC, qui assente, assicurano un’autonomia sensibilmente maggiore, pari a 36 ore di ascolto musicale, potendo contare sempre sulla ricarica rapida (in 10 minuti si recuperano 3 ore).

Attualmente, è già possibile acquistare le nuove cuffie di Skullcandy sullo store ufficiale del brand e presso alcuni rivenditori autorizzati, dove il modello ANC risulta prezzato a 129.99 euro, mentre la variante EVO è venduta ovviamente a meno, ovvero alla cifra di 99.99 euro.