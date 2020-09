Crusher Evo: a IFA 2020 l’audio è di classe, con le nuove cuffie BT di Skullcandy

A IFA 2020 non potevano certo mancare grossi calibri dell’audio, come l’americana Skullcandy Inc che, per l’occasione, ha portato in sede di fiera le nuove cuffie Evo, inserite all’interno della gamma Crusher, apprezzata in tutto il mondo per la sua particolare attenzione ai bassi, e già in vendita.

Le nuove cuffie Skullcandy Crusher Evo si avvalgono di un form factor over ear, per ottenere un valido isolamento dai rumori ambientali, grazie ai comodi cuscinetti dei padiglioni, imbottiti in memory foam: la struttura flessibile del relativo archetto permette loro di essere agevolmente ridimensionate per un pratico trasporto, magari nella custodia annessa, realizzata in stile streetwear.

Tecnicamente parlando, il nuovo modello di headset si avvale di una versione migliorata della tecnologia proprietaria Sensory Haptic Bass, concepita non solo per far ascoltare la musica, ma per farla letteralmente “sentire” sulla propria pelle, tramite la vibrazione aptica che, ora, opera con un maggior numero di modelli vibrazionali su una più estesa gamma di frequenze base. Il tutto semplicemente spostando uno switch fisico su un padiglione, in modo da orientarsi tra bassi più delicati ed altri tangibilmente più profondi.

In tandem con la compaion app Skullcandy, disponibile per iOS e Android, è possibile utilizzare il software Personal Sound della svedese Audiodo che, in sostanza, consente di eseguire un test sonoro sulle proprie orecchie, per tarare il suono secondo una dimensione perfettamente personalizzata, che tenga anche conto, via compensazione, della differente capacità uditiva delle proprie orecchie.

Sempre in termini di specifiche, le nuove cuffie Crusher Evo di Skullcandy integrano la tecnologia di localizzazione Tile, in ragione della quale non si correrà più il rischio di dimenticarsi dove sia finito il proprio paio di cuffie: in ambito controlli, lasciando il proprio smartphone da parte, è dalle cuffie che si potrà regolare il volume della propria musica, gestire le telefonate, o chiamare in causa i principali concierge virtuali, tra i quali spiccano Alexa, Siri, e Assistant.

L’autonomia dichiarata dal costruttore, per le cuffie Bluetooth Crusher Evo è di 40 ore ma, grazie alla ricarica rapida, si possono facilmente recuperare 4 ore in appena 10 minuti di rabbocco energetico. Attualmente, è già possibile comprare le nuove cuffie Skullcandy Crusher Evo, tramite l’e-store ufficiale del marchio, ove – selezionabili nelle colorazioni Chill Grey e True Black – risultano prezzate a 169.99 euro.