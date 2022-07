Skagen Jorn Gen 6: ufficiale il nuovo orologio ibrido con look danese

Ascolta questo articolo

A poche settimane dai “cugini” Fossil Hybrid 6, si torna a parlare in ottica segnamento del celebre marchio di moda e orologeria texano Fossil, col colosso acquartierato nella cittadina di Richardson che, per l’occasione, ha annunciato un nuovo ed elegante orologio ibrido, dall’aspetto tradizionale ma dal cuore hi-tech, rappresentato dal nuovo Skagen Jorn Gen 6.

Tipico orologio con look danese, lo Skagen Jorn Gen 6 ha uno chassis, da 38 o 42 mm di diametro, redatto nei colori argento, grigio antracite, oro rosa e nero, abbinabile ai cinturini proprietatari in pelle, silicone, o maglia d’acciaio, ma anche a quelli di terze parti, purché nelle misure da 18 o 20 mm di polso: la personalizzazione estetica, insomma, non sarà certo un problema.

Il tettuccio ospita, sotto le lancette, un display rotondo di tipo e-ink, sul quale possono alternarsi varie watchface personalizzabili, utile per una visione d’insieme con i principali parametri di benessere. Questi ultimi, in particolar modo, sono misurati sul panciotto dal più preciso cardiofrequenzimetro per il tracciamento continuo della frequenza cardiaca e dal sensore per la SpO2 (saturazione dell’ossigeno nel sangue), utile per annoverare l’insorgere di particolari patologie (comprese eventuali apnee notturne).

Il nuovo orologio ibrido Skagen Jorn Gen di sesta generazione integra un microfono per impartire i comandi all’assistente vocale Amazon Alexa, magari per fissare dei promemoria o degli appuntamenti.

La batteria, invece, con una sola ricarica, promette un paio di settimane di autonomia. Secondo quanto comunicato dal costruttore, l’orologio ibrido Skagen Jorn Gen 6 annovera migliorie anche nella rinnovata companion app compatibile con smartphone Android e iOS, per l’occasione arricchita infatti di diverse nuove funzioni, come condizioni meteo in tempo reale, notifiche, gestione della musica, trova telefono, monitoraggio degli allenamenti, della salute e del benessere. La distribuzione dell’orologio ibrido Skagen Jorn Gen 6 è appena iniziata in Italia, in alcuni negozi, ove il dispositivo viene venduto al prezzo di 219 euro.