Shenker rinnova i portatili Via 15 Pro e Work 15 / 17 M22

Schenker Technologies, il marchio tedesco specializzato nella realizzazione di computer e notebook customizzabili, dopo aver lanciato una rinnovata coppia di laptop per il sotto-brand XMG, ha svelato un rinnovato laptop di fascia medio-alta, il Via 15 Pro, cogliendo l’occasione anche per aggiornare i portatili Work 15 e 17 (M22).

Lo Shenker Via 15 Pro ha un telaio da ultrabook (356.4 x 233.7 x 16.8 mm per 1.45 kg) col fondo in alluminio e il retro del display in lega di magnesio AZ91D: nonostante le dimensioni, sono presenti varie porte (HDMI 2.0, una USB Type-C con ricarica e DisplayPort, un lettore di microSD, una RJ45 per il Gigabit LAN alternativa al Wi-Fi 6, un combo jack da 3.5 mm, e tre USB Type-A. Rispetto alla tendenza di optare per una dissipazione passiva nei notebook più sottili, nel modello in questione operano due ventole.

Grazie ad esse, sotto la tastiera retroilluminata di bianco secondo vari livelli affiancata da un Precision Touchpad, è possibile settare sull’impostazione Enthusiast ad alte prestazioni il processore octacore (1.8 GHz) con 16 threads Ryzen 7 5700U, che normalmente si concede 15W di TDP e che, nelle nuove condizioni, senza pericolo di throttling, può arrivare a 35W. Purtroppo, a qualche compromesso si è pur giunti, visto che il costruttore ha deciso di affidarsi alla scheda grafica integrata dell’APU AMD, ovvero alla Radeon Graphics da 1.900 MHz.

Per le memorie, Shenker ha optato per due banchi SO-DIMM che permette di arrivare sino a 64 GB di RAM (DDR-3200, dual channel) mentre, per lo storage, spiccano due slot con interfaccia PCI Express 4.0 per altrettanti SSD M.2. I dati elaborati da cotal sistema, energizzato a dovere dai 91 Wh di batteria, vengono poi mostrati sul displayLCD IPS da 15.6 pollici, risoluto in WQHDc (2560 x 1440 pixel), con 165 Hz di refresh rate, il 95% sulla scala colore sRGB, e 350 nits di picco come luminosità. La webcam montata, come da tradizione in alto, è HD.

Attualmente, si può acquistare lo Schenker Via 15 Pro su Bestware.com, al prezzo di partenza di 1.249 euro, beneficiando di un allestimento con 8 GB di RAM e 500 GB di SSD Samsung 980.

Destinati alle aziende sono i portatili Work 15 e Work 17 (M22). Ambedue hanno uno chassis ricoperto, sul dorso e sul retromonitor, in alluminio, per una miglior dissipazione del calore, che può contare su un altro escamotage: spalancando i due notebook, e aprendoli sino a 130°, la base dello schermo fa da appoggio, sollevando il corpo macchina (rispettivamente di 8.3 e 12 mm), in modo da consentire una digitazione più comoda, sulla tastiera con retroilluminazione bianca, ma anche di far circolare l’aria al di sotto delle parti più calde.

Nel Work 15 M22 (357 x 220.5 x 19.9 mm per 1.7 kg) è adottato uno schermo da 15.6 pollici ed è presente uno scanner per le impronte digitali, mentre nel Work 17 M22 è innestato un display da 17.3 pollici ed è apprezzabile un ampio (15 x 9 cm) touchpad: diagonale a parte, si tratta di pannelli LCD IPS con circa il 90% sul color gamut sRGB, antisfarfallio (PWM), 165 Hz di refresh rate, e risoluzione FullHD. La webcam cura la sicurezza essendo capace di sostenere l’autenticazione Windows Hello.

Per ambedue i nuovi Work 15 e 17 M22, messi in sicurezza dal chip crittografico TPM 2.0, sono stati scelti processori Intel di 12a generazione della serie P, con l’utente che potrà inserire nella configurazione uno dei due octacore a 16 threads previsti, l’i7-1260P e l’i5-1250P, sempre sostenuti dalla scheda grafica Intel Iris Xe. La RAM, dual channel, DDR4-3200, può arrivare a 64 GB via due slot SO-DIMM, mentre lo storage conta su due slot per SSD M.2 (in un caso interfacciato via PCI Express 4.0).

Energizzati da 73 wattora di batteria, i due Work 15 e 17 M22 sono accompagnati dal Wi-Fi 6 e, quanto a porte, dalla RJ45 per il Gigabit LAN, dal combo jack audio, da tre USB (una 3.2 Type-C), da una HDMI 2.0 (anche qui con antipirateria HDCP) e dall’opportunità del Thunderbolt 4 con Display Port. Capitolo prezzi. Il Work 15 M22 parte da 1.149 euro per 8+500 GB col processore Core i5-1250P, mentre il Work 17 M22, con la stessa configurazione, parte da 1.179 euro.