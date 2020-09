Sharp 8M-B120C: ufficiale il display professionale 8K da 120 pollici

Dopo tanti smartphone (tra cui i recenti Aquos), la giapponese Sharp (by Foxconn) è tornata a occuparsi di display, in particolar modo a uso professionale, mediante la messa in campo dello Sharp 8M-B120C, idoneo agli impieghi negli stand, nelle sale riunioni, nei musei, negli autosaloni e, perché no, anche per l’home theatre domestico.

Sharp 8M-B120C (da fine Settembre, ad un prezzo ancora ignoto) vanta una diagonale di 120° pollici (ideale per combinare una finestra grande visualizzata assieme a tre piccole, o 4 finestre tutte della stessa dimensione 1/4), grazie a un pannello LCD 8K risoluto a 7680 x 4320 pixel, con ottimi angoli di visuale (176°) in verticale e orizzontale che, già abilitato all’HDR (standard HLG e HDR10), grazie alla tecnologia proprietaria UV²A (particelle UV che vengono guidate a colpire in modo preciso i cristalli liquidi), garantisce colori vividi (il rosso è persino più saturo del riferimento nella gamma cromatica BT.2020), con grande efficienza energetica, e contrasti molto profondi (3.500:1).

Il tutto, nell’ambito nell’imaging, all’insegna di qualità visive che fanno coppia con ottimi tempi di risposta (6 ms da grigio a grigio), refresh rate dinamici elevati (da 100 a 120 Hz), luminosità base dai valori impressionanti (600 nits), anche grazie alla retroilluminazione a LED gestita tramite 2.048 zone distinte di controllo (Full LED Array).

Ovviamente in grado di ampliare i dettagli via upscaling (feature Super Resolution), stante la necessità di colmare la penuria di contenuti nativi in 8K, il display professionale Sharp 8M-B120C cura molto anche il comparto sonoro, accreditato di una potenza emissiva di 70 watt complessivi, grazie a due super-speaker da 15W, ed a quattro da 10W, in ogni caso beneficiati dal Dolby Audio.

Viste le dimensioni, il maxi display Sharp 8M-B120C non ha certo problemi di spazio nel collocare un roster molto esteso di porte, tra cui due USB 3.0, una VGA, una Ethernet LAN, un’uscita digitale ottica, cinque HDMI (cui cui una 2.1 con supporto ai flussi video in 8K@60Hz e in UHD@120Hz), un ingresso analogico (via jack da 3.5 mm), etc.