Shanling MTW100: ecco gli auricolari true wireless tre-in-uno

Secondo alcune ricerche stilate da Canalys, società singaporiana specializzata in analisi di mercato, uno dei settori hi-tech che maggiormente è cresciuto (del 183% rispetto al Q3 del 2018) nel corso dell’ultimo anno è quello dei device sonori true wireless, TWS, intesi come cuffie e auricolari.

A trainare il mercato, con Xiaomi e Samsung che inseguono (rispettivamente, col 7 e 6%), è stata, ovviamente, l’apripista Apple, con un suntuoso 43% del mercato: in scia, però, emergono sempre nuovi competitor, come la cinese Shanling già esperta in periferiche audio, all’esordio in India con gli auricolari Shanling MTW100.

Shanling MTW100 (poco meno di 75 euro, o 5.999 rupie) hanno una forma a goccia, con un accenno di coda, e un classico approccio in-ear che, per altro, ben si abbina alla tecnologia di riduzione del rumore, che non isola del tutto dalla percezione di quel che accade intorno: impermeabili IPX7, possono essere usati sia in modalità stereo che mono, sono già attivi appena estratti dalla custodia, e dispongono di una messa in pausa/riavvio smart, a seconda di quando vengono estratti o reintrodotti nella cavità auricolare. In più, supportando ambedue i controlli touch sulle superfici esterne.

Grazie a questi ultimi, si può regolare il volume, avviare o mettere in pausa la musica, saltare qualche brano, accettare o terminare/rifiutare una chiamata in arrivo (gestibile in vivavoce grazie ai microfoni), e consultare l’assistente vocale di riferimento: all’interno, il modem per il Bluetooth 5.0 (con supporto al codec AAC), si occupa di gestire il join con la fonte audio, in modo energeticamente efficiente, stabile, istantaneo, e con bassa latenza.

Redatti in 3 diverse varianti cromatiche, ognuno dei modelli di Shanling MTW100 si potrà dietro delle differenziazioni tecniche di sostanza: l’emanazione bianca implementa driver dinamici in grafene, laddove le personalizzazioni nera o rossa optano per driver con armatura bilanciata. Anche l’autonomia, conseguentemente, diverge.

L’utente che propenderà per gli auricolari di color bianco beneficerà di 6 ore di funzionamento, cui se ne aggiungeranno altre 21 grazie alla ricarica magnetica nella custodia di protezione. Meglio ancora andrà a coloro che sceglieranno i colori rosso e nero, grazie a 7 ore di autonomia, incrementate di un extra di 24h.