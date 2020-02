Senbono S28: cronografo smart low cost dal look vintage

Dopo aver sorpreso con l’elegante cronografo smart low cost S18, il brand emergente Senbono torna ad occuparsi di wearable con un nuovo smartwatch sportivo, in forma di Senbono S28, che – degno successore del primo – propone una serie di feature intelligenti e salutistiche ad un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Senbono S28 (nuance nero, blu, e rosso) ha una muscolosa cassa circolare, realizzata in lega di zinco e alluminio, certificata IP68 contro polveri ed acqua: in quest’ultimo caso, il device resiste anche all’acqua calda della doccia, sebbene sia sconsigliabile – nel mentre – intervenire sui tasti laterali (due per lato), Il dorso, sul quale campeggia il cardiofrequenzimetro, è in acciaio inossidabile con trattamento antiruggine mentre, ai lati, è agganciato un cinturino in plastica TPU.

Connesso allo smartphone tramite il Bluetooth 4.0 e l’applicazione di corredo, Comfit, lo smartwatch Senbono S28 permette di visualizzare sul display circolare, da 1.2 pollici, le notifiche da SMS, chiamate, applicazioni varie, oltre che i reminder a fare del movimento ed a idratarsi. Sempre in ottica smart, risultano a regime funzionalità quali la visualizzazione delle previsioni meteo, il controllo remoto della fotocamera, la modalità cronometro, una bussola (utile per geolocalizzare con precisione l’utente nel corso delle sortite outdoor anche più avventurose), e la stima delle distanze coperte, dei passi fatti, e delle calorie bruciate.

Più sul versante salutistico, risulta ascrivibile le feature di monitoraggio del sonno mentre, per quel che concerne l’attenzionamento delle attività sportive, non manca la registrazione della frequenza cardiaca, con i relativi valori dei battiti del cuore a fungere da feedback: l’insieme delle informazioni in questione potrà essere consultata sul display del wearable o, in maniera più completa, con tanto di statistiche, all’interno della menzionata companion app.

L’autonomia del Senbono S28, attualmente prezzato su Gearbest a 18.40 euro, con uno sconto del 58% sul prezzo abituale (44.50 euro), è affidata ad una batteria da 120 mAh, in ragione della quale si arriva a 50 giorni in stand-by, che scendono fino a 25 giorni con un uso medio standalone, o a 15 giorni sfruttando il join con lo smartphone via Bluetooth.