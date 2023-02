Samsung presenta la terza generazione dei notebook Galaxy Book

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento Unpacked del 1° Febbraio, Samsung ha svelato, assieme ai top gamma telefonici della serie Galaxy S23, anche i nuovi laptop Galaxy Book 3, in ben 4 modelli, con processori Intel di ultima generazione, schede grafiche NVIDIA RTX (nel modello di punta), e display di alta qualità naturalmente auto prodotti. Tutti i prodotti, adatti a creatività e produttività, all’insegna di una perfetta interazione tra hardware top e funzionalità (Apple Style, insomma), promettono “una connettività multi-device senza soluzione di continuità“.

Ciò avviene grazie alla pletora di programmi e soluzioni software preinstallati. Tra questi la guida Galaxy Book Experience permette di farsi un’idea delle potenzialità dell’ecosistema Samsung e delle esclusive funzionalità del portatile. Collegamento al telefono riproduce lo schermo dello smartphone compatibile in una finestra di Windows, anche se è comunque possibile sbirciare sulla cronologia dei siti recenti visitati sullo smartphone via Collegamento ai siti web. Instant Hotspot, qualcosa che Windows 11 ha introdotto comunque, permette di sfruttare in modo intuitivo la connettività del telefono Samsung che, quindi, fa da modem 5G. Spazio supplementare al notebook può essere offerto dai tablet Samsung che fanno da display aggiunto mediante Secondo Schermo. Expert Raw permetterà di prendere le foto scattate con tanti dettagli sugli smartphone del brand e di importarlo sul notebook per ritoccarli con Adobe Lightroom. Samsung Multi Control permette, usando la stessa combo di tastiera e mouse, di gestire assieme smartphone, notebook e tablet, trascinando file e documenti da un device all’altro. Single Sign On, Samsung Pass e Smart Switch badano al sincronizzare le impostazioni personali, al trasferirle dal vecchio al nuovo PC Windows, e si “occupano di semplificare l’accesso al proprio account“.

Galaxy Book3 Ultra

Animato da Windows 11 Home, provvisto di un notevole touchpad, Galaxy Book 3 Ultra impiega sul suo chassis in alluminio (355,4 x 250,4 x 16,5 mm per 1,79 kg, color grafite) un display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con risoluzione 3K (WQXGA+ a 2.880 x 1.800 pixel), rapporto d’aspetto a 16:10, HDR 500, 120 Hz di refresh rate, 400 nits, spazio colore DCI-P3 coperto al 120%. La webcam è FullHD e gode della Studio Mode (sfondi uniformi, inquadratura automatica, illuminazione corretta) mentre, lato audio, vi sono 4 speaker (due woofer max 5 W e due tweeter max 2 W), ottimizzati dalla controllata AKG, dotati di un amplificatore integrato, certificati per supportare il Dolby Atmos e due microfoni con cancellane AI del rumore.

Sotto la tastiera retroilluminata con pad numerico fisico a lato e scanner d’impronte digitali, il chipset, della 13° gen Intel, tocca il massimo (Turbo Boost da 5,4 GHz) con l’Intel Core i9-13900H, coadiuvato dalla scheda grafica NVIDIA RTX 4070 con la memoria video riservata, di tipo GDDR6, pari a 8 GB. C’è anche la versione con i7-13700H (fino a 5,0 GHz boost) e GPU Nvidia RTX 4050, provvista di 6 GB di memoria riservata GDDR6.

La RAM, di tipo LPDDR5 installata sulla scheda madre, arriva sino a 32 GB (partendo da 16 GB), mentre lo storage SSD, PCIe Gen4, arriva da 512 GB fino a 1 TB: in più, v’è anche lo spazio per un aggiuntivo SSD NVMe. La batteria a 4 celle è da 76 Wh (17,5 ore di autonomia), con carica veloce a 100 Watt, che limita un po’ le prestazioni visto che i due chipset previsti, seppur con 45 watt di TDP, potrebbero assorbire sino a 115 watt. Le connettività prevedono il WiFi 6E, e il Bluetooth 5.1. In tema di porte vi sono due USB Type-C Gen 2 con Thunderbolt 4, una USB Type-A 3.2 Gen 1, una HDMI full-size 2.0, un lettore di microSD e un combo jack audio.

Galaxy Book3 Pro 14 e 16”

Galaxy Book3 Pro, con angoli arrotondati e cornici sottili su 3 dei quattro lati, nella colorazione anche qui grafite, è previsto in un modello da 14 pollici (312,3 x 223,8 x 11,3 mm per 1,17 kg) o 16 pollici (1355,4 x 250,4 x 12,5 mm per 1,56 grammi). Il display è sempre un AMOLED 3K risoluto a 2.880 x 1800 pixel, secondo un rapporto a 16:10, con 400 nits di luminosità e 120% sullo spazio colore DCI-P3.

Sotto la tastiera con tasti a isola, terminante davanti con un centrale e ampio touchpad, vi è sono in alternativa i chipset Intel Core i5-1340P o i7-1360P, EVO, assieme alla grafica integrata Iris Xe. La RAM LPDDR5 arriva a 16 GB ma c’è anche da 8 GB, mentre lo storage si spinge sino a 1 TB di SSD NVMe PCIe Gen 4 (nel caso si tralasci l’opzione da 512 GB): rimane il secondo slot SSD libero. Animato da Windows 11 Home, questo laptop ha 63 Wh di batteria nel modello da 14″ o 76 Wh di batteria in quello da 16 pollici, con la carica veloce sempre a 65W via USB Type-C. La dotazione della webcam e del comparto audio sono presi pari pari dal modello Ultra, imitato anche per quanto riguarda tastiera e scanner d’impronte digitali. Le porte prevedono due USB Type-C con Thunderbolt 4, un combo jack audio, una USB Type-A 3.2 Gen 1, e un lettore di microSD e una HDMI 1.4. Risulta di sere, nel senso che anche qui è presente, la connettività senza fili via Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1. In sostanza, rispetto all’Ultra la HDMI è di livello inferiore e cala la velocità di ricarica.

Galaxy Book3 Pro 360

Questo è l’unico convertibile (: 355,4 x 252,2 x 12,8 mm, per 1,66 kg) della serie con a bordo Windows 11 Home. Tecnicamente, ha un display da 16 pollici del tipo Dynamic AMOLED 2X, sempre risoluto in 3K (2.880 x 1.800 pixel), con 400 nits, un rapporto d’aspetto a 16:10, e il 120% dello spazio colore DCI-P3: trattandosi di un 2-in-1, vi è il touchscreen, che è compatibile anche l’uso della b.

Per i chipset sono in dotazione i Core i7 EVO della 13a generazione Intel, con 16 GB di RAM LPDDR5 e un SSD PCIe da 512 GB. La webcam FullHD si interfaccia anche qui con i due microfoni e con i 4 speaker AKG con Dolby Atmos. Le specifiche per connettività, tastiera, sicurezza sono uguali a tutta la serie: le porte, invece, come da HDMI 1.4, traggono spunto dai due modelli Pro.

In tema di prezzi, troviamo il Galaxy Book 3 Ultra i7/RTX 4050 a 2.699€, che salgono a 3.499€ desiderandio i9/RTX 4070. Il Galaxy Book3 Pro 14 parte da 1.799€ e quello da 16 polici da 2.099€. Il convertibile Book3 Pro 360 con i7 + 16 GB + 512 GB viene 2.299€. La promo prevede che “acquistandone uno entro il 22 febbraio 2023, e registrandolo su Samsung Members entro il 24 aprile 2023, è previsto un rimborso di 100€“. Da Amazon apprendiamo che gli ancora inediti Book3 360 13,3 e Book3 360 15,6 esordiranno con prezzi rispettivamente da (i5 + 8 GB + 512 GB) 1.499€ e (i5 + 8 GB + 512 GB) 1.599€.