Samsung porta in Italia le smart TV OLED S95C col Galaxy Z Flip 4 in regalo

Dopo averle esibite nuovamente a Francoforte a fine Febbraio, Samsung ha annunciato la disponibilità in Italia della serie di smart TV OLED S95C con una golosissima promozione al seguito (senza limitazioni).

Partendo dalle specifiche di questi apparecchi televisivi, si tratta di modelli che offrono diagonali da 55, 65 e 77 pollici in 4K, adatte quindi a chi ha più o meno spazio. Il costruttore ha combinato due tecnologie, ossia il Quantum Dot, che regna sovrano sui Neo QLED e il processore Neural Quantum 4K per avvicinarsi alla resa degli OLED veri e propri, senza scontarne i difetti per quel che concerne, come noto, la precisione cromatica e la luminosità.

Samsung ha curato molto l’immersività di questi modelli di OLED S95C anche lato audio: in tal senso è stato previsto il supporto allo standard Dolby Atmos e la tecnologia di audio a oggetti OTS (Samsung Object Tracking Sound) per usare gli altoparlanti di ogni singolo motivo in modo che, al di là di quel che viene riprodotto, musica, film o giochi, si abbia la sensazione di essere al centro della scena degli accadimenti. Anche i gamers hanno ricevuto molte attenzioni.

I Samsung OLED S95C arrivano fino a 144 Hz di refresh rate e, per la prima volta nel caso dei propri OLED, beneficia del supporto alla tecnologia FreeSync Premium Pro di AMD per evitare strascichi quando le immagini sono molto in movimento, come ad esempio nei video d’azione o nei videogame. Sempre in ottica gaming, ma dal punto di vista delle funzioni, Samsung ha corredato queste TV del suo Gaming Hub che non solo procura un facile accesso ai propri streaming game services, ma offre anche dei tangibili contributi con bassa latenza e “judder e blur ridotti al minimo”.

Molto importante, le smart TV OLED S95C di Samsung hanno preinstallato i Samsung TV Plus, dei canali on demand o gratuiti con pubblicità: globalmente se ne contano 1.800 ma in ambito italiano il numero scende a 90, di cui 23 dedicati ai soli film.

I nuovi modelli di smart TV OLED S95C di Samsung sono già in pre-ordine ai prezzi di 4.999 euro per 77”, di 3.499 euro per 65” e di 2.599 euro per 55”: attenzione, però. Da oggi e sino al 14 Maggio comprando queste TV sullo store ufficiale o su rivenditori autorizzati che aderiscono all’iniziativa, registrando l’acquisto, si ottiene in regalo (entro 180 giorni dalla mail di conferma, salvo esaurimento dei 30 esemplari messi a disposizione) un top di gamma pieghevole del brand, ovvero il Galaxy Z Flip 4.