Samsung MicroLED TV da 110 pollici, in pre-ordine partendo dalla Corea

L’atteso evento targato Samsung con cui il produttore sudcoreano avrebbe dovuto lanciare una novità in tema di smart TV con MicroLED si è effettivamente tenuto in Corea del Sud, svelando al mondo il primo apparecchio TV con microLED da 110 pollici che, rispetto a quanto visto al CES 2018 (The Wall da 146 pollici) ed al CES 219 (con diagonali diverse), abbandona l’approccio modulare per arrivare a casa già montato e assemblato.

Il nuovo MicroLED Samsung da 110 pollici schiera un pannello con risoluzione 4K che, basato su un montaggio superficiale, riduce le dimensioni grazie al contributo fornito dalla divisione semiconduttori dell’azienda, potendo così mettere in campo anche una concomitante riduzione del passo tra i pixel, più fitti, per immagini maggiormente dettagliate. Secondo i dettagli tecnici forniti da Seoul, il nuovo TV smart Samsung può vantare il 100% di copertura sugli spazi colore Adobe RGB e DCI-P3, oltre al supporto verso lo standard HDR.

La presenza del sottostante processore Micro AI utilizza il machine learning per migliorare, scena per scena, le immagini sotto il punto di vista dei colori, della gamma dinamica, e della luminosità, gestendo anche le fasi di upscaling dei contenuti in risoluzione inferiore. Ancora sul piano dell’immagine, un notevole coinvolgimento è offerto sia dalla riduzione delle cornici, per un effetto più immersivo, che dalla tecnologia audio Object Tracking Sound Pro.

Quest’ultima, capace di associare i suoni a quel che scorre sul display, come se l’immagine provenisse direttamente dai soggetti in movimento, fa coppia con la tecnologia a 5.1 canali nota come Majestic Sound. Sul piano del software, Samsung MicroSD 110” risulta animato dal sistema operativo proprietario Tizen, in ragione del quale giunge in dote la pratica funzionalità multi-view, che suddivide l’area visiva in 4 sottosezioni da (massimi) 55”, ciascuna attribuibile a una differente origine video, con la facoltà di affiancare in riquadri diversi un programma di posta elettronica, uno di documenti, un tutorial e il relativo gioco in svolgimento, l’uno accanto all’altro.

Attualmente, il TV MicroLED da 110 pollici è in pre-ordine in Corea del Sud, al “modico” prezzo di 170 milioni di won, pari a pressappoco 130 mila euro, con l’arrivo sul mercato internazionale schedulato per il primo trimestre del 2021.