Samsung Level 2: ufficiale la neckband low cost con codec scalabile

Dopo averla anticipata senza troppo clamore in patria, la sudcoreana Samsung ha avviato la distribuzione globale, partendo dall’India, della neckband Level U2, erede di un modello presentato ben 5 anni fa, nel Luglio del 2015, ora aggiornato alle ultime tecnologie connettive, con vari upgrade anche al design.

Disponibile nelle colorazioni blu e nero (vs i precedenti oro e nero), la nuova, leggera (41.5 grammi), e impermeabile (IPX2), neckband Samsung Level 2 (146 x 39 x 170 mm) propone unità con design ergonomico, per attenuare la pressione nelle lunghe calzate, gommini intercambiabili, e un archetto da collo, con 4 pulsanti di controllo sulla destra (es. per silenziare, accettare o rifiutare le chiamate, gestire la musica), ridisegnato per appoggiarsi sempre secondo la propria angolazione preferita.

All’interno delle due unità d’emissione, la neckband Samsung Level 2, per altro provvista di 2 microfoni, annovera driver da 12 mm (con copertura delle frequenze da 20 Hz a 20 kHz, e impedenza a 32 ohm) che, nel garantire un buon output sonoro, lavorano in tandem col modem per la connettività.

Quest’ultimo, predisposto per la connessione Bluetooth 5.0, supporta i codec AAC ed SBC, oltre alla tecnologia di codec scalabile proprietaria del brand (“Samsung Scalable codec”) che, analizzato il wireless circostante, e individuate fonti di interferenze nei paraggi, adegua automaticamente la trasmissione dei dati onde evitare fastidiose interruzioni, mettendo in campo un rapporto di compressione più alto con un segnale debole, e raggiungendo – nelle condizioni migiori – un bitrate pari a 512 kbps.

Il corpo della neckband ospita una batteria, ricaricabile via microUSB Type-C, che assicura – a detta dell’azienda – un’autonomia di 500 ore in stand-by, traducibile in più concrete 13 ore di conversazione telefonica, o 18 ore di riproduzione musicale. Collocata nel listino Samsung come apripista low cost per coloro che non intendono investire le cifre dei nuovi auricolari senza fili Galaxy Buds Pro, la neckband Level U2 può essere acquistata sia sull’e-commerce Flipkart, che sullo store ufficiale presso Samsung.com, al prezzo di 1.999 rupie, pari a pressappoco 23 euro nostrani.