Samsung, in occasione della Pasqua, propone tantissimi prodotti in sconto fino al 50%.

Le festività, si sa, sono degli ottimi momenti per proporre degli sconti più o meno interessanti. Sebbene la vita attuale sia pesantemente condizionata dalla pandemia da COVID-19, sempre più persone si stanno avvicinando al commercio elettronico e, di conseguenza, molte aziende vogliono spingere le vendite puntando proprio sulla Pasqua.

Nell’articolo di oggi vi parleremo delle ultime promozioni proposte da Samsung. Il colosso sud-coreano, infatti, non vuole perdere quest’occasione di profitto proponendo una serie di prodotti in forte sconto. Precisiamo fin da subito che tali sconti non saranno validi per molto tempo ma solo fino al 13 Aprile. Le motivazioni possono essere riferite sia al prezzo finale di molti prodotti (particolarmente vantaggioso in certi casi), sia perché si tratta di una promozione particolare proprio per il periodo pasquale. Vediamone tutti i dettagli.

Samsung propone uno sconto aggiuntivo a molti prodotti già scontati in precedenza

Come abbiamo già anticipato, Samsung sta offrendo tanti prodotti in forte sconto. Per poterli visionare tutti, il colosso sud-coreano ha preparato un’apposita pagina web. L’iniziativa funziona in questo modo: nella pagina appena citata è presente una serie di prodotti sui quali è già applicato uno sconto. Nel momento in cui inserirete uno o più articoli nel vostro carrello, il sito aggiungerà un ulteriore sconto pari al 10% del totale (senza dover applicare alcun codice promozionale).

In questo modo, molti articoli raggiungono sconti importanti che, in casi particolari, superano anche il 50%. Per farvi un semplice esempio, basta pensare che il TV Samsung QLED da 65 pollici avente codice QE65Q70RATXZT è proposto a 962 euro, invece dei canonici 2.299 euro.

Ovviamente la lista dei prodotti non si limita alle sole televisioni: per esempio, è disponibile anche il Samsung Galaxy Note 10 Lite a soli 530 euro, anziché i 629 euro di listino. In linea generale, sono tante le categorie merceologiche su cui è valida la promozione: si va dai forni ai microonde a quelli da incasso, ai monitor per PC fino alle schede di memoria, alle scope elettriche, ai frigoriferi e alle lavatrici.

Non finisce qui: qualunque sia il prodotto da voi acquistato, Samsung decide di offrirvi un ulteriore vantaggio. Tutti i clienti potranno beneficiare della certezza della consegna, fondamentale in periodi come questo, e del servizio di consegna al piano incluso nel prezzo. Quest’ultimo può essere particolarmente utile nel caso in cui si decida di acquistare un elettrodomestico di grandi dimensioni, come un frigorifero od una lavatrice.