Samsung Galaxy Buds 2 e 2 Pro si vestono da Pokémon: le nuove edizioni speciali

Samsung ha lanciato in Corea del Sud delle nuove edizioni speciali dei suoi auricolari true wireless Galaxy Buds 2 e Galaxy Buds 2 Pro dedicate ai fan di Pokémon. Si tratta di tre varianti ispirate ai personaggi Ditto, Jigglypuff e Snorlax, che si aggiungono alla versione Poké Ball già proposta lo scorso anno.

Gli auricolari mantengono le stesse caratteristiche tecniche dei modelli originali, ma sono accompagnati da una custodia personalizzata a forma di Pokémon e da degli sticker tematici. Le custodie sono realizzate in silicone e riproducono fedelmente i colori e le espressioni dei celebri personaggi del franchise giapponese. Samsung Galaxy Buds 2 sono cuffie senza fili con connettività Bluetooth 5.2, batteria da 61 mAh per ciascun auricolare e da 472 mAh per la custodia, sei microfoni (tre per ogni auricolare) e speaker con woofer e tweeter. Offrono una qualità audio elevata, una riduzione attiva del rumore (ANC) e una modalità ambiente per ascoltare i suoni circostanti.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro sono il modello più avanzato, con connettività Bluetooth 5.3, batteria da 61 mAh per ciascun auricolare e da 515 mAh per la custodia, speaker con tweeter e woofer e ANC migliorata. Inoltre, supportano la ricarica wireless inversa e il controllo vocale tramite Bixby.Le edizioni Pokémon di Galaxy Buds 2 e Galaxy Buds 2 Pro saranno disponibili a partire dal 27 giugno sul sito G Market e dal 29 giugno presso il nuovo Samsung Gangnam store in Corea del Sud.

I prezzi sono di circa 90 euro per i Galaxy Buds 2 e di circa 139 euro per i Galaxy Buds 2 Pro.Si tratta di una collaborazione esclusiva per il mercato coreano, che segue quella già avvenuta tra Samsung e Pokémon per il lancio di un’edizione speciale di Galaxy Z Flip 3, di un ring case per Galaxy Z Flip 4 e di una serie di cinturini per Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5. Non è chiaro se queste versioni speciali arriveranno anche in altri paesi, ma sicuramente faranno felici gli appassionati di Pokémon che vogliono sfoggiare il loro amore per i simpatici mostri tascabili anche con le cuffie.