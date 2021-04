Samsung Galaxy Book Odyssey: ufficiale il laptop premium con GPU RTX 3050

A margine dell’evento Unpacked che ha visto protagonisti i notebook Galaxy Book e Galaxy Book Pro (anche 360), il brand asiatico Samsung non ha dimenticato di attenzionare gli utenti con maggiori esigenze prestazionali, magari in ottica gaming, palesando anche il nuovo laptop Galaxy Book Odyssey.

Realizzato con uno chassis in alluminio (356,6×229,1×17,7mm, per 1.85 kg), Galaxy Book Odissey, simile nel design al predecessore, presenta la medesima Samsung Pro Keyboard dei colleghi di kermesse, col corpo macchina che non lesina in porte, stante la presenza di un lettore di microSD, di un RJ45 per la Gigabit LAN, di un jack da 3.5mm, di una HDMI, di tre USB 3.2 Type-A e di un paio di USB Type-C, una delle quali però perennemente occupata dal caricatore, a 135W, per la batteria corposamente dimensionata a 83 Wh.

Il display, un LCD FullHD diagonalizzato a 15.6 pollici, è sormontato dalla classica webcam da 720p con doppio microfono, coadiuvata nelle videochiamate dagli speaker stereo con Dolby Atmos.

Niente AMOLED, quindi, anche se in compenso il supporto all’area visiva deriverà dalle inedite schede grafiche dedicate Nvidia GeForce RTX 3050 o 3050 Ti, con interfaccia a 128 bit, 4 GB di memoria GDDR6, supporto al Deep learning super sampling ed al ray tracing in tempo reale, ottimizzate nei consumi dal design Max-Q, e sostituite nei compiti meno impegnativi dalle grafiche integrate Intel Xe, lascito dei processori Intel di 11a generazione (i5/i7), tenuti a bada da un perfezionato sistema di smaltimento del calore.

Predisposto per le connettività senza fili via Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6, curato nella sicurezza dall’occultamento di un sensore biometrico sotto il power-on, il notebook Galaxy Book Odissey 2021 in arrivo ad Agosto, nella colorazione Mystic Black, partendo da 1.399 dollari, beneficerà di RAM LPDDR4X, da 8 a 32 GB, e di storage SSD PCI-e NVMe sino a 1 TB che, grazie all’opzione per un SSD aggiuntivo, potranno raddoppiare a 2 TB massimi.