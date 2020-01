Samsung e CloudWalker puntano all’home entertainment con nuove soundbar smart

Sempre più, grazie all’Asia, anche la tecnologia dell’intrattenimento domestico è ricca di alternative, tra cui una nuova ed innovativa soundbar annunciata dal colosso Samsung, ed una doppietta di soluzioni più accessibili, ma ugualmente vivaci, proposte dall’indiana CloudWalker.

Dalla coreana Samsung, dopo la relativa esibizione al CES 2020, è arrivato l’annuncio della soundbar premium HQ-Q800T (di cui ancora non sono stati forniti i termini di distribuzione quanto a timing, prezzistica, e mercati coperti). Quest’ultima, andando controcorrente rispetto alla normalità delle rivali che punta a sostituire l’audio generalmente di bassa qualità delle TV, mira ad affiancarlo, attraverso la tecnologia Q Symphony che, nel caso di tv compatibili (come l’altrettanto recente primo modello senza cornici del brand), analizzato il flusso audio in tutte le sue frequenze, lo riorganizza, assegnandone alcune agli speaker della TV ed altre a quelli della soundbar in oggetto, in modo da offrire un fronte sonoro complessivamente ancor più ricco.

Di base, la soundbar Samsung HQ-Q800T, grazie alla presenza di subwoofer esterno connesso via wireless, offre un assetto a 3.1.2 canali, in cui la direzione alta è coperta dal supporto agli standard DTS:X e Dolby Atmos: onde accrescere l’immersività dell’output sonoro, da Seoul hanno previsto anche l’innesto della tecnologia “Acustic Beam”, concepita per garantire la stessa tridimensionalità acustica altrimenti ottenibile solo ricorrendo all’impiego di concreti diffusori dedicati.

Più sul versante “ludico”, infine, va ascritta la feature nota come “SoundWall”, che pure opera in sinergia con la TV cui si sia connessa la soundbar HQ-Q800T: nello specifico, si tratta di un algoritmo che analizza le sensazioni veicolate dalla musica in riproduzione presso la soundbar, così come pure il relativo ritmo ed il genere, traendo dai dati in oggetto degli effetti grafici interattivi, appunto proiettati sulla TV.

Anche l’India ha risposto presente all’appello verso un home entertainment di classe, attraverso CloudWalker Streaming Technologies Pvt che ha ufficializzato, già in vendita su Amazon, le soundbar BURST modello I2000 (5.999 rupie, o 75.90 euro) ed E3000 (7.999 rupie, o 101.21 euro).

Le medesime hanno diversi punti in comune, tra cui 11 differenti effetti di luce per l’illuminazione a LED della modalità Party, driver full range abbinati a un processore audio digitale, un equalizzatore a 5 categorie (rock, flat, jazz, classic, pop), il Bluetooth 5.0, e la capacità di connettersi a TV, lettori Blue Ray, consolle, decoder o altro attraverso gli ingressi rappresentati da una porta ottica, da una Line IN e da un AUX. Per il resto, nel primo caso, si tratta di un sistema 2.1 con un output da 50 W che punta molto sul subwoofer integrato, mentre nel secondo caso il sistema 2.1 è capace di 100 W d’emissione, e beneficia della dotazione di un subwoofer esterno (da 60 W aggiuntivi).