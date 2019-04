Runtopia S1: lo smartwatch low cost con GPS per gli amanti delle corse e delle maratone

La californiana Runtopia Technology, apprezzata per la sua applicazione salutistica destinata al mondo dei runners, è da poco entrata nel settore dell’hardware proprietario, annunciando – dopo una bilancia smart (rivale di un analogo prodotto Fitbit) – il suo primo (e accessibile) smartwatch per allenamenti, il Runtopia S1, provvisto di GPS.

Runtopia S1 ha uno chassis in lega di alluminio, con un diametro di 47 mm e un peso di 53 grammi, impermeabile sino a 3 atmosfere (30 metri) in modo da poter essere usato outdoor anche sotto la pioggia (sebbene non in vasca per il nuoto). Sotto il display, da 128 x 128 pixel, alberga un GPS con supporto alla rete Glonass, in modo da tracciare con precisione le proprie sessioni di corsa senza l’accompagnamento dello smartphone, col quale i dati potranno essere sincronizzati una volta tornati a casa, tramite il Bluetooth 5.0 e l’app per smartphone Android (dalla release 4.4) e iOS (dalla 9.0), ed una batteria.

Quest’ultima fornisce un’autonomia sufficiente a sostenere due maratone complete, traducibile in 25 giorni di stand-by, ma riducibile a sole 8 ore tenendo il GPS attivo per un tracking continuo.

Sul dorso, invece, è presente un cardiofrequenzimetro di livello premium, abilitato anche per il rilevamento del battito in tempo reale con annessa erogazione di alert acustici in caso di anomalie. Lato software, mutuando l’esperienza maturata con la propria applicazione per il fitness, l’azienda americana ha integrato un coach vocale, incaricato di fornire consigli durante la corsa, in base all’analisi dei dati personali relativi al battito cardiaco, alla distanza percorsa, alla velocità e al ritmo sostenuti.

Alquanto ridotte, infine, le funzionalità smart del Runtopia S1 che, secondo quanto emerso, dovrebbe prevedere solo la bussola, la sveglia, e delle notifiche da un ristretto numero di applicazioni di messaggistica. Per la distribuzione nel Bel Paese occorrerà attendere: lo smartwatch da corsa Runtopia S1, infatti, ha esordito nei soli USA, al prezzo di 99 dollari, sebbene presto ne venga accreditato lo sbarco anche in Australia e Gran Bretagna.