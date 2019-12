Rock 400, Rock 300, e Rock 150: da Ant Audio gli smart speaker da festa

Ant Audio, azienda inglese attiva nel ramo delle periferiche audio, da tempo si occupa anche di hardware sonoro per animare le feste, comprensivo di particolari e moderni speaker portable, nel cui novero sono stati appena inseriti a listino i nuovi Rock 400, Rock 300, e Rock 150, già disponibili all’acquisto – in alternativa al Portronics Roar – presso i principali e-commerce (es. Snapdeal, Flipkart, e Amazon).

Con un prezzo di circa 107 euro (8.499 rupie) ridotti a 50 (3.999) in fase di lancio, arriva sul mercato il modello Rock 400, attrezzato con un telecomando e con un microfono a filo abilitato alle feature eco e karaoke: all’interno, il sound è garantito da un subwoofer da 5 pollici e da una coppia di altoparlanti da 2.5 pollici con 4 Ohm di impedenza, mentre l’autonomia – anche grazie all’efficiente Bluetooth 5.0 ad aggancio rapido e bassa latenza – è affidata ad una batteria da 2.000 mAh.

Più economico risulta, con i suoi 82 euro (6.499 rupie) ridotti promozionalmente a 40 (3.199), il più compatto modello Rock 300, sbarazzino nei colori, munito di un telecomando e delle medesime feature del modello premium. L’output sonoro, in questo caso, è affidato ad una coppia di tweeter da 2.5 pollici messi in tandem con un subwoofer da 4 pollici e 4 Ohm di impedenza.

Ancor meno ingombrante, nell’animare le feste in un contesto di intrattenimento domestico, è il modello finale, ovvero il Rock 150, proposto a 60 euro (4.999 rupie), con offerta di lancio predisposta a 25 (1.999).

In questo caso, si tratta di un sistema a due canali abbinato a un subwoofer da 15 Watt dimensionato a 4 pollici che, ipso facto, risulta in grado di attenzionare a dovere un’ampia gamma di frequenze, senza trascurare bassi, medi, ed alti. Equipaggiato con un microfono per il karaoke, dispone di un piccolo display digitale e di appositi pulsanti per la sua celere e intuitiva configurazione.