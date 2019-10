Portronics Roar: ecco lo speaker Bluetooth low cost da 24W di potenza

Portronics Digital Pvt Ltd, produttore indiano di hardware focalizzato sulla produttività da ufficio, il benessere (es. come lo sportwatch Yogg X), e l’intrattenimento, ha annunciato un nuovo modello di speaker Bluetooth, il Portronics Roar, che va a rimpolpare il proprio assortimento in merito, andando incontro alla crescente domanda di riproduttori musicali, sia cablati che non.

Portronics Roar ha l’aspetto di un piccolo valigiotto, del peso di 2 kg, con una maniglia in alto che ne agevola il trasporto e lo spostamento, ed una base più ampia idonea all’appoggio su una superficie piana, tavolo o pavimento che sia: il rivestimento assicura una notevole resistenza alle infiltrazioni di polvere e liquidi, mentre le griglie metalliche esterne, piuttosto suggestive, nascondono due altoparlanti integrati.

Questi ultimi, da 12W ciascuno, assicurano un’emissione sonora da 24W complessivi che, però, non risultano mai gracchianti, all’insegna di un sound sempre cristallino: nell’eventualità che si desiderasse un effetto più coinvolgente ed immersivo, è possibile sfruttare l’innovativa funzionalità “True Wireless Stereo”, TWS, che permette di associare due Portronis Roar in simultanea, magari anche in stanze diverse, erogando attraverso tutti la stessa fonte musicale.

A tal proposito, l’interazione con le fonti sonore è gestita in vari modi, tra cui spicca la connessione Bluetooth 4.2, che permette l’associazione con smartphone e PC, ed il rapido mirroring dei contenuti da questi ultimi. In alternativa, allo stesso scopo, è possibile sfruttare una porta USB, cui connettere un’apposita pennetta, il lettore di microSD di serie, o un ingresso aux-in.

Sempre all’interno della sua struttura alquanto rugged, lo speaker Bluetooth Portronics Roar custodisce una capiente batteria da 6.000 mAh: quest’ultima, una volta portata a piena carica tramite una porta microUSB, assicura – sulla carta – un’autonomia di 6 o 7 giorni. secondo l’uso che se ne fa, ed il livello di volume osservato.

Attualmente concepito nella sola colorazione nera, il Portronics Roar è venduto, a principiare dal mercato interno indiano, al prezzo consigliato di 5.999 rupie locali, corrispondenti – cambio alla mano – a pressappoco 76.40 dei nostri euro.