Roborock S7 MaxV Ultra: in promo il robot lava e aspira premiato da Time Magazine

Se i modelli di Giugno erano apparsi in tempo per lasciar casa pulita in vista delle vacanze estive, il nuovo robot aspirapolvere smart promozionato nelle scorse ore dal brand cinese Roborock si appresta a preparare una casa linda e splendente, senza muovere un dito, in vista degli ospiti che si riceveranno per le feste di Natale.

Roborock S7 MaxV Ultra, questo il nome del prodotto premiato tra le migliori invenzioni del 2022 dalla rivista Time, ha la classica forma discoidale con, sotto, tre ruote, una spazzola laterale, una spazzola centrale a rullo, e il mocio (mop) per lavare il pavimento. In alto, vi è la torretta per il sensore LIDAR che si occupa di mappare in 3D la casa: manca l’intelligenza artificiale nel riconoscere gli ostacoli, ma il costruttore ha previsto la tecnologia ReactiveAI 2.0 per evitare gli ostacoli e, in più, via app, è possibile aggiungere a posteriori, dopo la mappatura, tavoli, sedie, e altri elementi del mobilio. Ovviamente, non mancano i sensori per evitare di cadere dalle scale.

Dotato di una potenza di 5.100 pa, settabile, il Roborock S7 MaxV Ultra riconosce la tipologia di pavimento e suggerisce l’intensità di aspirazione giusta e idonei schemi di pulizia, con lo sporco che viene depositato nell’apposito vano da 400 ml.

La parte deputata alla fase di lavaggio fa conto su un serbatoio da 200 ml con getto d’acqua che può essere regolato elettronicamente da remoto via app, e la possibilità di lavare 160/180 mq di superficie. Ancora in tema di lavaggio, la funzione VibraRise permette, quando il mocio è a contatto col pavimento, di strofinarlo per 3.000 volte al minuto mentre, quando ci si appropinqua a un tappeto, il mocio si solleva da solo di 5 mm.

Autonomo per 300 mq grazie alla batteria da 5.200 mAh, il Roborock S7 MaxV Ultra può essere controllato anche con i comandi vocali di Alexa e dispone di una base tuttofare che, oltre a ricaricarlo del 30% del modello più prossimo, svuota da sola la polvere e lo sporco, aspira l’acqua sporca, carica quella pulita, e lava il mocio. Attualmente, il robot lava e aspira di Roborock è in promo su GeekBuying al prezzo di 999 euro spedizione inclusa, rispetto al prezzo standard di 1525.25 euro.