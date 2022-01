Reebok esordisce nei wearable con lo sportwatch Active Fit 1.0

Tra i vari brand operativi nel settore degli sportwatch, da oggi è possibile annoverare un nuovo competitor, rappresentato dal celebre marchio americano dello sportswear Reebok che, nelle scorse ore, ha portato all’esordio, in promo lancio, il suo primo smartwatch per la salute e il benessere, noto come ActiveFit 1.0, improntato a uno stile di vita attivo.

Reebok ActiveFit 1.0 ha un corpo circolare (24.5 x 4.5 x 2.2 cm), piuttosto leggero (35 grammi), impermeabile secondo lo standard IP67, colorato nelle nuance blu, nero, blu navy e rosso. I cinturini per l’ancoraggio al polso sono in comune silicone. Strutturalmente, il wearable propone un display rotondo, da 1.3 pollici, risoluto in HD, con diverse watch face alternabili, e un’interfaccia nella quale si può navigare attraverso il pulsante posto di lato.

Tra le funzioni smart standard del Reebok Active Fit 1.0 vi sono le previsioni del meteo, il sistema per contare i passi e le calorie bruciate, il reminder anti-sedentarietà. Connesso in Bluetooth, e via app BoostFit, con uno smartphone Android (da 5.0 in poi) o iOS (dal 9.0 in poi), ne riceve le notifiche per le app e le chiamate, e ne controlla la musica e la fotocamera.

Sul piano della salute, il sensore SC7R311 a due LED monitora 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, la frequenza cardiaca, con l’attenzione al cuore confermata anche dalla misurazione della pressione sanguigna e dal rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SPO2). In più, il wearable Reebok è in grado di guidare negli esercizi di respirazione meditativa, di valutare la qualità e la durata del sonno, e di tenere traccia della salute femminile (ciclo mestruale). Sul piano sportivo, il Reebok Active Fit 1.0 attenziona oltre 15 attività sportive, tra cui corsa, camminata, allenamento, salto, yoga, calcio, etc.

L’autonomia dello smartwatch Reebok Active Fit 1.0, dopo una singola carica ottenibile in 2 ore, si sostanzia in 30 giorni di stand-by e in 15 giorni di operatività. Degno avversario del Noise ColorFit Pro 3, il primo wearable smart di Reebok può essere acquistato tramite la divisione indiana di Amazon, al prezzo di circa 53 euro (4.499 rupie).