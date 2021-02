ColorFit Pro 3: ufficiale il nuovo smartwatch per salute e sport targato Noise

Noise, brand indiano incentrato sugli accessori per fotocamere e smartphone, ma anche versato nel mettere a disposizione interessanti smartwatch, proprio in quest’ultima categoria ha annunciato il nuovo orologio intelligente Noise ColorFit Pro 3 che, somigliante agli Apple Watch, si candida quale degno erede del precedente modello Colorfit Pro 2.

ColorFit Pro 3 (35 grammi), altamente personalizzabile grazie alle varie colorazioni disponibili (Jet Black, Jet Blue, Rose Pink, Rose Red, Smoke Grey, Smoke Green), ai cinturini intercambiabili, ed alle watchface cloud based, monta un LCD touchscreen squadrato da 1.55 pollici, risoluto a 320 x 360 pixel, ben visibile all’aperto (500 nits massimi), con un’interfaccia controllabile anche grazie al pulsante fisico laterale.

Di base, visualizza l’ora, il timer, il cronometro, il meteo, gli avvisi a lavare le mani o per fare del movimento e, collegato via Bluetooth 5.0 LE con gli smartphone Android (dal 4.4) e iOS (dal 9.0), anche le notifiche di chiamate, messaggi, mail, oltre ad aiutare nel ritrovare il telefono e controllarne la musica. Grazie ai sensori dorsali, tra cui il cardiofrequenzimetro PPG, traccia a frequenza cardiaca 24/7, mentre il sensore per l’SpO2 stima la saturazione dell’ossigeno nel sangue: stante anche la presenza di un accelerometro, è possibile tracciare le varie fasi del sonno, compresi i cicli REM, e stimare il livello di stress, venendo guidati a ridurlo tramite esercizi di respirazione.

Attento anche alla salute delle donne, lo smartwatch Noise ColorFit Pro 3 permette anche di prevedere il periodo mestruale e quello dell’ovulazione: ovviamente, non manca il focus sulle attività sportive, col riconoscimento e il monitoraggio di 14 di esse, tra cui il vogatore, l’escursionismo, il cricket, il nuoto (essendo impermeabile sino a 5 atmosfere) all’aperto o al chiuso, la camminata indoor e outdoor, il ciclismo e la cyclette, la corsa all’aperto o al chiuso via tapis. La batteria, da 210 mAh, una volta caricata eroga, a detta dell’azienda, un’autonomia di financo di 10 giorni.

Attualmente, lo smartwatch Noise ColorFit Pro 3 può essere acquistato sullo store ufficiale (gonoise.com) o presso la divisione locale di Amazon, al prezzo di 3.999 rupie indiane, pari a pressappoco 45 euro.