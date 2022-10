Redmi Writing Pad: ufficiale la tavoletta grafica digitale low cost di Xiaomi

Ascolta questo articolo

Di recente, il sotto brand di Xiaomi ha portato in India il suo Redmi Pad e, ora, a breve distanza, nel medesimo mercato ha fatto il suo esordio una tavoletta grafica digitale, il Redmi Writing Pad, che sembra una versione leggermente downgradata del già noto Mi LCD Writing 13.5” sbarcato anche in Europa (ad. es in Portogallo, ove viene venduto a 19.99 euro).

Il Redmi Writing Pad misura 21 x 14 x 0,5 cm e pesa appena 90 grammi, con un telaio color ardesia realizzato in plastica ABS: frontalmente, reca un display LCD a basso consumo energetico, da 8,5 pollici, che fa non fa uso appunto di retroilluminazione, con la conseguenza anche di non stancare gli occhi, sensibile alla pressione. Grazie a quest’ultimo aspetto, è possibile usare un pennino, altrettanto leggero dal basso dei suoi 5 grammi di peso, che si attacca magneticamente al lato della tavoletta per un pronto accesso: secondo l’azienda, variando la pressione è possibile cambiare il tratto usato, rappresentando diverse sfumature, in un contesto che tornerà certo gradito anche a chi vorrà avvalersene per scarabocchiare, o disegnare delle piccole opere d’arte.

Adoperabile anche per prendere appunti, o per segnare un elenco delle cose da fare durante la giornata, il Redmi Writing Pad presenta in basso un pulsante arancione che, su sfondo nero, ricorda quasi il trackpoint di alcuni notebook Lenovo.

Premendolo, si cancella quel che vi è sullo schermo, facendo letteralmente “tabula rasa“, ottenendo lo spazio per nuovi contenuti. Purtroppo, Redmi non ha previsto alcun sistema per salvare i contenuti, o per sincronizzarli magari con smartphone o computer e, quindi, a seguito di cotal pressione, quanto visualizzato viene perso per sempre: per evitare ciò, almeno temporaneamente, di lato è stato posizionato un pulsante intervenendo sul quale si ottiene il blocco delle cancellazioni casuali (utile per quando ad esempio si ripone il Writing Pad in tasca o nella borsa).

Ad alimentare il Redmi Writing Pad bada una batteria a bottone, del tipo CR2016, accreditata di essere sufficiente a scrivere 20mila pagine prima di venir sostituita, dal carrellino estraibile posto sul lato: a oggi, il Redmi Writing Pad costa (sul Mi Store indiano) 1,999 rupie, circa 25 euro, promozionate per il lancio a 599 rupie (pressappoco 7 euro).