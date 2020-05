Redmi TV Soundbar: ufficiale su YouPin a un prezzo incredibile

Era lo scorso Agosto 2019 quando Redmi, lo spin-off low cost di Xiaomi ampliò il proprio listino, includendovi la sua prima smart TV: nelle scorse ore, l’inseguimento alla casa madre, fondata da Lei Jun, ha fatto segnare un nuovo punto evolutivo, tradottosi nel varo della prima soundbar autoprodotta, denominata commercialmente come “Redmi TV Soundbar”.

La nuova Redmi TV Soundbar (in precedenza nota col nome tecnico di MDZ-34-DA) è stata avvistata da diversi mesi nei database di vari enti di certificazione (l’ultimo l’aveva vista conseguire la certificazione Bluetooth SIG): ormai pronta, ha fatto il suo esordio presso la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, YouPin, ove risulta prezzata a 199 yuan (sui 25 euro, al cambio attuale).

La Redmi TV Soundbar ha la forma di un elegante e minimale parallelepipedo allungato (780 x 63 x 64 mm), per ora nella sola colorazione nera opaca che, grazie al peso non eccessivo (1.5 kg), può essere sia poggiato su un piano orizzontale che ancorato a una parete, mediante il supporto incluso in dotazione.

I controlli, contrariamente alla media dei dispositivi simili, che li colloca sul tettuccio, sono posti su un lato e permettono di gestire l’associazione con la fonte (pairing), l’accensione o lo spegnimento, e la regolazione del volume: in tema di connessioni, invece, risultano implementate sia quelle senza fili, grazie al Bluetooth 5.0 (onde evitare i classici grovigli e disordini da cavo), che quelle cablate con, in questo caso, la presenza di un mini jack da 3.5 mm e di un ingresso S/PDIF per la connessione, in alta qualità, delle fonte audio di riferimento (uno stereo, un computer, o una TV).

L’interno della Redmi TV Soundbar ospita un diffusore full size da 30W che, assieme a un algoritmo concepito da ingegneri del suono, garantisce un output sonoro potente, professionale, in stile Home Theater. Al momento, non sono ancora noti i programmi di diffusione del prodotto nei mercati occidentali.