Redmi G Pro Ryzen Edition: ufficiale il notebook da gaming con AMD Ryzen 7 6800H

Da qualche settimana si parlava dell’intenzione di Redmi di tornare a occuparsi di notebook, con un portatile esplicitamente dedicato al gaming, cosa che è puntualmente avvenuta nelle scorse ore, quando il sotto marchio di Xiaomi, per tramite del relativo direttore generale Lu Weibing, ha presentato in Cina il nuovo notebook Redmi G Pro Ruilong Edition a base AMD e Windows 11, in vendita dal 9 Settembre al prezzo di 8.799 yuan (circa 1.274 euro) scontati inizialmente a 7.599 yuan (circa 1.110 euro).

Il nuovo laptop Redmi G Pro Ruilong Edition ha uno chassis, spesso 28.45 mm con un peso di 2,66 kg, che prevede l’impiego del metallo sul retro monitor che, in particolare, denota una grande attenzione alla qualità dell’immagine che potrebbe far piacere anche ai professionisti della grafica.

Nello specifico, il terminale di Xiaomi prevede un pannello LCD IPS da 16 pollici, risoluto a 2560×1600 pixel, con 16:10 come aspect ratio e il 91% di schermo-corpo, una profondità colore a 10-bit, Delta E <1,5 come precisione cromatica, 100% di copertura sullo spazio colore sRGB, certificazione VESA HDR 400, 500 nits di picco come luminosità, 1200:1, come rapporto d contrasto, supporto all’AMD FreeSync, 240 Hz di refresh rate, dimmering CC e, quale attenzione alla vista, la certificazione TÜV Rheinland di contenimento lato hardware per l’emissione della fastidiosa luce blu.

Accompagnato nelle videochiamate da due speaker da 2W con DTS:X, oltre che da una webcam a 720p, il notebook Redmi G Pro Ruilong Edition impiega, sotto la tastiera retroilluminata (caps da 1.5 mm di cosa, tastierino numerico, touchpad rivestito dal mylar) secondo tre livelli di bianco, il processore a 8 core (da 3.2 a 4.7 GHz in Boost) e 16 threads AMD Ryzen 7 6800H, caratterizzato da un TDP di 45w di base, realizzato con processo litografico FinFET a 6 nanometri, accoppiato alla scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 3060 da 130W di consumo e con frequenze operative da 1387 MHz base a punte di 1702 MHz. Il tutto viene raffreddato dall’impiego di due ventole da 12V e dal ricorso a 4 heatpipe (pompe di calore) in rame.

Nel notebook Redmi G Pro Ruilong Edition, la configurazione di RAM, di tipo DDR5-4800 dual-channel, è da 16 GB mentre, per lo storage, ovviamente SSD, con interfaccia PCIe 4.0, ci si è accontentati di 512 GB: la batteria, da 80 Wh, si interfaccia con un alimentatore da 330 W.

Completano il quadro tecnico, quale altre specifiche comunicate, le connettività senza fili (Wi-Fi 6 dual band 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2) e le porte: in questo caso, è possibile annoverare tre USB Type-A 3.2 di 2a gen, una USB Type- C anche con ricarica PD da 100 W, una USB 2.0 Type-A, una RJ45 per l’Ethernet a 2.5G, una mini DP 1.4, una HDMI 2.1, il jack audio da 3.5 mm, e lo slot per schede di memoria SD.