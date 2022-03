Redmi annuncia il laptop RedmiBook Pro 2022 e l’enorme Redmi TV MAX 100

Messo da parte il Redmi 10, in attesa dei top gamma K50, Redmi ha anticipato, nel suo evento schedulato in data odierna, due diversi dispositivi, rappresentati da un portatile, il più potente mai realizzato dal marchio sussidiario di Xiaomi, noto come RedmiBook Pro 2022, e da un maxi televisore intelligente, il Redmi TV MAX 100.

Partendo da primo dispositivo, il RedmiBook Pro 2022 (partendo da circa 800 euro) ha un telaio in lega di alluminio di grado aeronautico serie 6 lavorato CNC da 1.8 kg di peso che, da piegato, misura 14.9 grammi: spalancato, palesa un display LCD da 15.6 pollici, risoluto a 3200 x 2000 pixel (3.2K super retina), con 60/90 Hz di refresh rate dinamico (via commutazione Fn + S), 242 PPI di pixel per pollice, 400 nits tipici, 16:10 di aspect ratio per una buona consultazione in verticale, 100% di copertura del color gamut sRGB, alta fedeltà cromatica (Delta E <1.5), oscuramento CC, certificazione TüV Rheinland per la bassa luce blu, sensore di luce per regolare sia la luminosità dello schermo che quella della tastiera (retroilluminata secondo 4 livelli, con corsa da 1.3 mm, ampio touchpad). Restando nel segmento multimediale, sono presenti due speaker stereo 3411 omaggiati di una maggiorata cavità di risonanza, capaci di supportare il suono DTS.

Per le elaborazioni sono previsti processori Intel Core H45 di 12a generazione a 10 nanometri di litografia. Nella fattispecie, è possibile optare per un i7 con 10 core e 16 thread, per ottenere 55W di prestazioni, abbinato a GeForce RTX2050 (supporto al rendering DLSS AI ed al ray tracing) che, con la RTX3050 sempre di Nvidia, condivide la memoria video dedicata (4 GB di GDDR6), l’interfaccia PCIe4.0 per il bus, l’architettura Ampere e il Dynamic Boost. In alternativa, c’è il processore i5 (8 core e 12 threads), con RTX 2050: l’allestimento di memorie prevede 12 GB di RAM dual channel (LPDDR5 da 5200 MHz, per prestazioni aumentate del 50%) e, quanto a SSD M.2 (con PCI-Express come interfaccia con raddoppio della larghezza di banda), 512 GB d’archiviazione.

Secondo il costruttore, il sistema di dissipazione integrato (Hurricane Cooling, con ridesign delle prese d’aria, tre heatpipe e due ventole) è praticamente a livello di gaming, tanto da poter stressare l’hardware per mezzora senza perdita di frame rate e liberando 80W di prestazioni. Corredato di diverse porte, tra cui una Thunderbolt 4, una USB Type-C 3.2 Gen2, un jack da 3.5 mm, un lettore di SD (con 312 MB / s di banda passante, per schede di memoria veloci UHS-II), una HDMI 2.0, una USB Type-A 3. 2 Gen1, il RedmiBook Pro 2022 ha una batteria, da 72 wattora, che lo accompagna per 12 ore, potendo recuperare il 50% in un 35 minuti grazie al caricatore da da 130 W. Lato software, il RedmiBook 2022 adotta il sistema MIUI+ per cooperare con gli smartphone (Xiaomi) e i comandi vocali a Xiao AI (per le risposte, dettare i messaggi, controllare la domotica, inoltrare un messaggio vocale agli altoparlanti connessi in altre stanze, controllare il PC, regolarne il volume, etc).

La Redmi TV MAX 100 (19.990 yuan, circa 2.850 euro) è una smart TV con un pannello 4K da 100 pollici inserito tra cornici praticamente invisibili, sotto il quale si notano due piedini laterali d’appoggio: secondo il costruttore, lo schermo ha 120 Hz di refresh rate, supporta la gamma cromatica DCI-P3 al 94% e renderizza 1 miliardo di colori, oltre a beneficiare dell’HDR10+ e del Dolby Vision. Lato audio, grazie alle 4 unità audio messe al servizio di due canali da 15W cadauno, si ravvisano il supporto al Dolby Atmos e al Dolby Audio, con l’esperienza cinematografica coronata dall’IMAX Enhanced.

A fornire man forte all’interfaccia Miui for TV ed al concierge virtuale Xiao Ai basa un comparto processionale formato da un chip quadcore, messo in tandem con la scheda grafica Mali G52 MC1, nell’allestimento che, per le memorie, prevede 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Non mancano le connettività senza fili, col Bluetooth 5.0, il Wi-Fi 6, il supporto agli infrarossi, ma anche tante porte che, oltre a un terzetto di HDMI, vanno a completarsi con le restanti due USB, un’uscita AV, una RJ45 per l’Ethernet, una S/PDIF e una ATV/DTMB.