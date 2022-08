Realme TechLife Buds T100: in arrivo i nuovi auricolari tws con AI ENC

Ascolta questo articolo

Nello stesso evento streaming indiano col quale ha portato allo scoperto il medio-gamma telefonico 9i5G, Realme ha presentato anche gli auricolari senza fili TechLife Buds T100, disponibili nei colori bianco e nero al prezzo si 1.499 rupie (18.50 euro) dopo la promo lancio che li proporrà, dal 24 Agosto, a 1.299 rupie (16 euro).

I Realme TechLife Buds T100 sono auricolari in-ear con gommini intercambiabili e asticella d’ancoraggio sensibile al tocco: nello specifico, due rapidi tocchi stoppano o avviano la musica, rifiutano o accettano le chiamate. Il salto traccia prevede tre tocchi, mentre una pressione proungata a destra alzerà il volume, invece ridotto con una pressione prolungata sull’unità di sinistra. Via companion app Realme Link, l’utente potrà comunque, tra le altre cose, personalizzare l’associazione tra tocchi e azioni.

Ogni unità degli auricolari Realme TechLife Buds T100 ospita driver da 10 mm che, per un miglior supporto ai bassi nitidi, sono realizzati in materiale composito (TPU e PEEK).

Manca la cancellazione attiva del rumore, ma quando si telefona è possibile far ricorso all’AI ENC (riduzione del rumore ambientale via algoritmi), in modo che l’interlocutore possa focalizzarsi solo sulla nostra voce. Un altro contributo a un’esperienza d’uso appagante viene fornito negli auricolari Realme TechLife Buds T100 dalla connettività Bluetooth, qui di livello 5.3, beneficiata da una modalità a bassa latenza (88 ms) ad esempio per il gioco.

Impermeabili IPX5, gli auricolari Realme TechLife Buds T100 si associano rapidamente ai dispositivi Android (Fast Pair): in tema di autonomia, ogni unità ha una microbatteria da 40 mAh, che assicura 6 ore di riproduzione, mentre la custodia a ciottolo, con batteria da 400 mAh, porta le ore totali di funzionamento a 28: non manca, infine, una tecnologia di ricarica rapida che, in soli 10 minuti di riposto nella custodia, elargisce agli auricolari Realme TechLife Buds T100 un extra di 120 minuti d’uso.