Razer Tomahawk: ufficiale il primo gaming miniPC modulare e aggiornabile

Dopo il rinnovamento delle proprie cuffie wireless premium, ora con cancellazione attiva del rumore e sound da studio musicale, il brand californiano con origini singaporiane noto come Razer ha sfoderato, tra i comunicati previsti per la giornata odierna, una notevole “one more thing“, rappresentata dal suo primo gaming PC compatto, di tipo modulare, intitolato pomposamente Razer Tomahawk.

Versione definitiva del prototipo visto al CES 2020, rispetto allo stesso il Razer Tomahawk si conserva sobrio ma con una paratia laterale che, anziché essere trasparente, è traforata, per contribuire alla dissipazione del calore, già presidiata dalle due ventole superiori, da 120 mm. Adatto a essere facilmente trasportato con sé, magari per partecipare a un Lan party a casa di amici, il Razer Tomahawk è un miniPC compatto (210 x 365 x 150 mm) che, nei suoi 10 litri di volume, cela un hardware concepito dal costruttore come modulare, e facilmente aggiornabile.

Il tutto è stato ottenuto grazie alla scheda madre Intel Compute Element board (già vista all’opera nel NUC 9 Extreme), comprensiva di un processore Intel di 9a gen (Coffe Lake Refresh), l’octacore (da 2.4 a 5 GHz) a 16 thread Intel Core i9 9980HK, da 45W di TDP, munito di grafica integrata Intel UHD 630, messo in comunicazione con 16 GB di RAM (DDR4) e con uno storage ibrido che, mediante due slot, propone 512 GB di SSD (M.2) e 2 TB mediante un hard disk meccanico (non troppo veloce, a 5.400 giri per minuto).

Volendo aggiornare il sistema, è possibile sostituire la RAM e lo storage che, tra l’altro, in ottica espandibilità, beneficia sulla mainboard pure dello spazio per un ulteriore SSD M.2: purtroppo, il processore è saldato e, quindi, per operare un aggiornamento a 360° occorrerà staccare (senza alcuna difficoltà) l’intero Compute Element e confidare sulla futura messa a disposizione di un kit più aggiornato.

Corredato delle connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, oltre che di un alimentatore da 750W, il miniPC da gaming Razer Tomahawk palesa una notevole profusione di porte I/O, tra cui una Ethernet LAN, una HDMI, due Thunderbolt 3 (via Type-C), ed un poker di USB 3.2 Type-A: ad oggi, il sistema può essere pre-ordinato (al netto del già avvenuto sold-out) negli USA a 2.400 dollari per il modello base, o a 3.200 dollari per quello comprensivo anche di una GPU dedicata Nvidia RTX 3080, comunque sostituibile con una qualsiasi full size da 320 x 140 mm.