Razer Leviathan V2 X: ufficiale la soundbar da gaming compatta e potente

Il come configurare il proprio desktop non ha mai avuto una chiave di lettura unica per i gamers: alcuni di essi preferiscono risparmiar spazio, occupato da soundbar e altoparlanti, che assicurano un palcoscenico immersivo, in favore delle cuffie che, dopo un po’, possono stancare durante le lunghe calzate. Il brand multinazionale Razer, esperto nel lifestyle gaming, conscio di ciò, rispetto al modello di inizio anno, ha annunciato per tali esigenze una soundbar più compatta.

La Razer Leviathan V2 X, questo il nome della soundbar, ha una lunghezza di appena 40 cm (400 mm), il che la rende facilmente abbinabile alla maggior parte dei monitor usati nel gaming: all’interno di cotal volume, il costruttore ha integrato due radiatori passivi e una coppia di driver full range, in modo da ottenere un suono che sia tanto profondo quanto dettagliato, ideale per quando si ascolta la musica, si guarda un film o si gioca a titoli di vario genere e categorie.

Nello specifico, la Razer Leviathan V2 X è in grado di assicurare 90 decibel come volume massimo di uscita. La configurazione e il collegamento del dispositivo avviene mediante un comune cavo USB Type-C, che si occupa anche dell’alimentazione.

Volendo, però, essendo presente – nella nuova soundbar Razer Leviathan V2 X – la connettività senza fili Bluetooth 5.0 a bassa latenza, è possibile inviare in streaming la propria musica preferita magari da uno smartphone, con l‘app Razer Audio che permetterà di passare dal PC al telefono senza problemi, mentre il tool Razer Synapse consentirà di avere tutto sotto controllo, e di regolare la soundbar a proprio piacimento per un’ulteriore esperienza personalizzata.

Estrosa, grazie alle 14 zone di illuminazioni che, gestite via app Razer Chroma RGB, offrono effetti dinamici in-game e vari pattern per un coinvolgimento anche visivo e ulteriormente immersivo, la soundbar Razer Leviathan V2 X è accreditata come pronta a entrare in commercio entro il Q4 del 2022, al prezzo di 119 euro, con disponibilità assicurata da rivenditori autorizzati (es. Amazon), oltre che dai RazerStore e presso l’e-commerce ufficiale Razer.com.